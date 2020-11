Kaum Begegnungen mit Freunden, kein Mannschaftssport, Sorgen um die Existenz – warum Corona eine Gefahr für das geistige Gleichgewicht ist und wie man die Situation möglichst gut meistert, verrät Prof. Borwin Bandelow (Foto) im Gespräch mit Redakteur Steffen Kahl.

Der 68-Jährige ist Psychiater, Neurologe, Psychologe und Psychotherapeut. Er ist Senior Scientist der Georg-August-Universität Göttingen und als solcher Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Angstforschung.

Herr Bandelow, wie hängen Corona-Pandemie und geistige Gesundheit aus ihrer Sicht zusammen?

Zwei Systeme sind wesentlich, das Angstsystem und das Belohnungssystem. Alles, was Menschen machen, machen sie, um das Angstsystem zu beschwichtigen oder das Belohnungssystem zu aktivieren. Beide Systeme sichern langfristig das Überleben der Menschen und der Menschheit, sind aber auch in der aktuellen Situation und Krisen relevant.

Bitte erklären Sie...

Über einen sehr langen Zeitraum hat das Angstsystem unter anderem dazu geführt, dass im Norden Europas sorgenvoll-planende Menschen besser überleben konnten. Es war ein evolutionärer Vorteil, sich vor dem Verhungern zu fürchten und Vorräte anzulegen. So lässt sich erklären, warum es bei der Häufigkeit von Depressionen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle gibt und sie in Skandinavien wesentlich häufiger sind als auf den Bahamas. So lassen sich letztlich aber auch die Hamsterkäufe in deutschen Supermärkten in der Corona-Zeit erklären. Angststörungen und Depressionen nehmen durch Corona aber nicht zu.

Und das Belohnungssystem?

Das Belohnungssystem wird aktiviert, wenn Endorphine an unterschiedlichen Stellen im Gehirn an Opiatrezeptoren andocken. Dann entstehen Glücksgefühle. Im Kern geht es um Ernähren und Vermehren. Essen und Sex. Um den Erhalt des Individuums und den Erhalt der Art. Aber auch Sport, Musik, Wissenszuwachs oder andere Leistungen können das Belohnungssystem aktivieren. Der Haken bei der Sache ist, dass das Belohnungssystem unersättlich sein kann. Deswegen gibt es Phänomene wie Computer-, Internet-, Spiel- und Automatensucht. Deswegen gibt es auch Sexualstraftäter, die sich Sex mit Gewalt holen und Drogensüchtige, die von Stoffen wie Heroin und Morphin abhängig werden, nach denen die Endorphine benannt wurden.

Wie hängen Angst- und Belohnungssystem mit Corona zusammen?

Es ist wichtig, das Angstsystem zu beschwichtigen. Die Gefahr, an Corona zu sterben, ist relativ gering. Wir haben im Jahr in Deutschland rund 3.000 Verkehrstote, 9.000 Menschen, die bei Freizeitunfällen ums Leben kommen und 15.000, die an Schlaganfällen sterben. Im Vergleich dazu stehen wir aktuell bei rund 11.000 Menschen, die in Deutschland an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Andererseits gehören rund 30 Prozent der Deutschen in die sogenannten Risikogruppen, 23 Prozent allein deswegen, weil sie älter als 60 Jahre sind. Aus diesen Gründen empfehle ich Ehrfurcht und gesunden Fatalismus. Also die Gefahr ernst nehmen und die AHA-Regeln befolgen, andererseits optimistisch bleiben, dass man gut durch die Zeit kommen wird.

Nicht alle nehmen die Gefahr ernst, wenn man beispielsweise an die Querdenken-Demo in Leipzig denkt...

Die Haltung einiger dieser Demonstranten ist möglicherweise auch eine Angstbewältigungsstrategie. Die Komplexität, mit der man der Corona-Pandemie begegnen muss – Maske tragen, Abstand halten, auf Restaurantbesuche und Begegnungen mit Freunden verzichten, im Home-Office arbeiten, ist für manchen zu viel. Sich zu sagen „Corona gibt es nicht – Ruhe! Aus! Fertig!“ ist viel einfacher. Und das Angstsystem auch beschwichtigt.

Herr Bandelow, haben Sie selbst Ängste?

Meine Angst ist die, dass falsche Risikoabwägungen dazu führen, dass sich zu wenige Menschen gegen das Coronavirus, die Covid-19-Erkrankung impfen lassen. Wir wissen um die sehr konkrete Bedrohung durch Corona und Stand jetzt von sehr geringen Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffes. Trotzdem gibt es erste Interviews mit Menschen, die sagen, dass sie sich nicht impfen lassen werden. Das Problem ist, dass das Virus sich erst dann nicht mehr verbreiten wird, wenn 60 Prozent der Bevölkerung es gehabt haben und so eine Immunität erlangen – wobei es Berechnungen zufolge zu rund 150.000 Toten in Deutschland kommen würde. Die Alternative ist die Impfung, die die Zahl der Toten deutlich reduzieren würde.

Welche Rolle spielt Risikoabwägung dabei?

Menschen neigen zu falschen Risikoabwägungen. Sie meiden ein vages Risiko und gehen ein konkretes ein. Ein Beispiel wäre der Verzicht auf Gluten, ohne dass eine Unverträglichkeit aufgrund der Erkrankung Zöliakie nachgewiesen ist. Gleichzeitig trinkt die Person Alkohol oder raucht Zigaretten – was sehr wahrscheinlich sehr deutliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat – nicht zuletzt ist Rauchen weltweit die häufigste Todesursache. Auch Impfgegner tauschen teils sehr große Risiken zu erkranken gegen kleine von Nebenwirkungen von Impfungen ein. Kinderlähmung, Diphterie, Tetanus, Mumps, Gelbfieber – wenn wir Impfungen nicht hätten, das wäre ein einziges Heulen und Zähneklappern. Ganze Länder wären ausgerottet! Und Nebenwirkungen von Impfungen sind doch oft nur ein Piksen oder die wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, eine dieser teils sehr gefährlichen Krankheiten zu bekommen.

Sprechen wir über das Belohnungssystem und Corona – was können Sie da für Tipps geben?

Da muss man erst einmal konstatieren, dass uns im Lockdown einiges fehlt: Persönlich miteinander reden und lachen, gemeinsam Sport machen, Partys feiern, Restaurants und Kneipen besuchen. Das Belohnungssystem ist im Grunde auch im Lockdown. Aber das Gute ist, dass sich das Belohnungssystem gut austricksen lässt. Eine Belohnung kann die andere ersetzen. Beispiel Musiker: Die haben nicht nur finanzielle Probleme, denen fehlen auch die Auftritte, das Publikum, der Applaus. Die haben jetzt aber die nötige Ruhe, um zu komponieren und können so Erfolg haben und ihr Belohnungssystem aktivieren.

Nicht alle sind Musiker...

Nein, aber das Prinzip ist das gleiche. Man sollte jetzt nicht den Clubbesuchen oder den gut gefüllten Gondeln im Skigebiet hinterhertrauern und sich sagen, dass diese Verluste ganz schrecklich sind und sich lange nichts ändern wird. Besser ist, die Lockdown-Zeit als Chance zu sehen. Sich Zeit für Spaziergänge in der Natur oder zum Kochen und Backen nehmen. Ich selbst habe in der Coronazeit so viel Sport wie noch nie gemacht und angefangen, selbst Brot zu backen – und das schmeckt herrlich! Außerdem kann man mit digitalen Möglichkeiten wie der Video-Telefonie heutzutage wirkliche Begegnungen gut ersetzen und dass Belohnungssystem lässt sich auch mit den Geschichten in Büchern, in Liebesfilmen oder Krimis gut austricksen. Wie schnell haben wir das Gefühl, ein Teil des sich küssenden Paares zu sein oder sind erleichtert und gelöst, wenn der Mordfall gelöst ist?

Sehen Sie da auch Probleme?

Beispielsweise springt das Belohnungssystem auch bei Alkoholkonsum an. Das ist leider gefährlich, beispielsweise, wenn Menschen, die sonst nur in Gesellschaft trinken, jetzt feststellen, dass ihnen Bier, Wein, Sekt und härtere Sachen auch alleine zu Hause schmecken. Da muss man aufpassen. Grundsätzlich kann man die Dinge, die das Belohnungssystem in Bezug auf die drei Punkte Gesundheit, Nützlichkeit und Kosten unterscheiden – und da kommen Sport, Spaziergänge, Backen, Kochen und Kelleraufräumen deutlich besser weg als Alkoholkonsum.

