Göttinger Heilpraktiker fertigt Gitarren aus heimischen Hölzern

Hauptberuflich ist Henning Mohr seit vielen Jahren als Heilpraktiker mit eigener Praxis tätig. Vor ungefähr drei Jahren suchte er nach einer neuen Herausforderung. Als begeisterter Hobbymusiker seit mehr als 40 Jahren fand er diese in der Fertigung eigener Gitarren. Praktika bei verschiedenen Gitarrenbauern und ein Maschinenlehrgang bei einem Tischler waren die Basis für sein neues Handwerk. Mit großer Liebe zum Detail fertigt Mohr auf hohem klanglichen Niveau neben E-Gitarren und Bässen inzwischen auch akustische Instrumente bis hin zur Lapsteel-Gitarre.

Beim Betreten der Werkstatt dominiert der Geruch von frischem Holz. Werkzeuge hängen wohlsortiert an der Wand. Über Rohlinge bis zur fertigen Gitarre können alle Schritte der Fertigung besichtigt werden. Von Beginn an setzte Mohr auf Nachhaltigkeit bei der Wahl des Materials und verwendet für den Bau seiner Instrumente fast ausschließlich heimische Hölzer. Diese bezieht er über kurze Wege bei kleinen regionalen Sägewerken oder als Abfallholz aus Baumpflegebetrieben.

Konkrete Klangvorstellungen

Zusätzlich hatte er auch konkrete Klangvorstellungen bei der Produktion seiner Instrumente. In ersten Versuchen mit verschiedenen heimischen Hölzern habe er viel herumexperimentiert und so eine Lehre bei sich selbst gemacht. Es sei einiges an Material drauf gegangen, räumt Mohr ein, bevor er letztendlich das für ihn perfekte Klangerlebnis gefunden habe. Dabei spielen die unterschiedlichen Holzarten eine große Rolle: So klinge eine aus Erlenholz gefertigte Gitarre weicher und im Gegensatz dazu die aus Eschenholz eher härter.

E-Gitarre mit optisch reizvoller Nussbaumdecke. Foto: Jörg Linnhoff / GT

Zusätzlich war es Mohr wichtig, auf Kunststofflacke zu verzichten. Dazu habe er sich für die Lackierung der Oberflächen über einen Möbelrestaurator die Schellacktechnik zu eigen gemacht, erläutert Mohr. Schellackflocken sind Ausscheidungen von vorwiegend in Mittelasien vorkommenden Schildläusen, die den Saft aus harzreichen Bäumen ziehen und die nicht verdaubaren Substanzen wieder von sich geben.

Je nach Baumart haben die Flocken, die mit reinem Alkohol im Verhältnis 1:4 bis zuletzt 1:12 aufgefüllt werden, eine andere Farbe. Eine solche Lackierung sei allerdings sehr aufwendig, betont Mohr. Das Auftragen mit einem mit Schafwolle gefüllten Leinenballen müsse über etwa drei Wochen täglich wiederholt werden. Ebenso lange dauere dann noch mal die Trocknung. Er verkauft aber auch nur rein mit Leinöl präparierte Gitarren.

Gitarrenbauer Henning Mohr fertigt Gitarren nach eigenem Design und auf Wunsch auch nach Maß. Foto: Jörg Linnhoff / GT

Bei der Fertigung sind viele Feinheiten zu beachten. So unterscheidet sich die Herstellung von E-Gitarren schon sehr von der von akustischen Gitarren. Bei der Holz-Wahl müsse hier unter anderem für die Zargen gut biegsames Material gefunden werden, so Mohr. Bei der E-Gitarre spiele das Gewicht eine Rolle. Ist der Korpus erst mal aus einem Rohling geformt, kann er optisch beispielsweise noch mit einer Nussbaumdecke veredelt werden. Griffbretter wiederum werden laut Mohr grundsätzlich meist in dunklem Ton gewünscht. Dazu färbt er Eichenholz, indem er es mit Hilfe von Ammoniak räuchert. Der Gitarrenbauer bietet auch Instrumente mit durchgehenden Hälsen an. Diese hätten die Eigenschaft, dass der Ton länger stehen bleibe. Den Gitarrenhals, in den ein aus zwei Metallstangen bestehender sogenannter Halsstab zur Stabilisierung und Einstellung von Hals und Griffbrett eingelegt ist, fertigt Mohr aus mehreren zusammengeleimten Leisten von Ahorn, Birne, Esche oder Birke.

80 bis 100 Stunden Bauzeit

Das Griffbrett wird in einer entsprechenden Aussparung aufgeleimt, für die Tonabnehmer und weitere Technik müssen anschließend weitere Aussparungen gefräst werden. Tonabnehmer oder Brücken bezieht Mohr von einem Hersteller aus Süddeutschland, er plant aber in absehbarer Zeit auch diese selbst herzustellen. Abschließend wird die Feinjustierung der Halsneigung vorgenommen, sodass die Saiten nicht schnarren und möglichst flach aufliegen. Auf den Saiten läge dann eine Zuglast von etwa 30 Kilo, ergänzt Mohr, bei einem Bass seien es sogar 50 Kilo.

Für die Fertigstellung einer Gitarre benötige er rund 80 bis 100 Stunden Arbeitszeit, rechnet Mohr zusammen. Im Moment baue er noch Gitarren auf Vorrat. Langfristig strebe er aber an, dass die Kunden ihre Instrumente nach eigener Vorstellung auf Maß fertigen lassen. Jede Gitarre erhält letztendlich ein Zertifikat über die verwendeten Hölzer, sodass sie problemlos exportiert werden kann.

Weitere Informationen online auf mohr-guitars.de.