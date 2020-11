Demonstranten schwenken Reichsflaggen in Teistungen

In einschlägigen Foren war in den vergangenen Tagen zu einer Sternfahrt zum „Volksteilungsort“ nach Teistungen eingeladen worden. Das Bündnis „Duderstadt bleibt bunt“ hatte daraufhin, den Aufmarsch von Reichsbürgern und Corona-Leugnern befürchtend, eine Gegenkundgebung angemeldet. Und so versammelten sich am Sonntagvormittag, 15. November, rund 150 Menschen auf dem südlichen Parkplatz am Grenzlandmuseum bei Teistungen. Auf dem nördlichen Teil des Geländes waren die etwa 50 Gegendemonstranten platziert worden.

Auffälligste Unterscheidung der Gruppen: Masken und Sicherheitsabstand auf der einen, schwarz-weiß-rote Reichsflaggen – in Thüringen im Gegensatz zu Niedersachsen noch nicht verboten – und ungeschützte Rudelbildung auf der anderen.

Rechte und Reichsbürger gemeinsam auf Montagsspaziergängen

„Eigentlich ist es bei uns gerade relativ ruhig“, erklärte Eli Sondermann vom Eichsfelder Bündnis gegen Rechts in ihrem Redebeitrag. Von den üblichen rechten Gruppierungen sei momentan vor Ort wenig zu hören. Allerdings hätten sich in Heiligenstadt seit Mai Montagsspaziergänge etabliert, die zunehmend auch von Reichsbürgern frequentiert würden. Die Kundgebung am Grenzlandmuseum stehe in diesem Zusammenhang. Eine Klientel, deren Anwesenheit im Eichsfeld er nicht ohne Gegengewicht lassen wollte, ergänzte Hans-Georg Schwedhelm, der die Gegenkundgebung angemeldet hatte.

Im Vorfeld hatte sich der Trägerverein des Grenzlandmuseums deutlich von den Kundgebung distanziert. Man stelle sich gegen eine Instrumentalisierung des ehemaligen innerdeutschen Grenzübergangs und des einstigen Todesstreifens für demokratie- und verfassungsfeindliche Ansinnen.

Das Grenzlandmuseum distanziere sich von jeglicher Relativierung der Diktaturen im 20. Jahrhundert in Deutschland. Das umfasse auch irreführende Vergleiche zu Corona-Schutzmaßnahmen oder die Verwendung von antidemokratischen und antirepublikanischen Symbolen. Gegen Mittag lösten sich die Versammlungen auf. „Keine besonderen Vorkommnisse“, erklärte Nordhausens Polizeichef Dietmar Kaiser anschließend, der die Einsatzleitung persönlich übernommen hatte.

Verschwörungstheorien und Virus-Leugnung

Als Reichsbürger wollten sich die schwarz-weiß-roten Fahnenschwenker am Grenzlandmuseum Teistungen nicht verstanden wissen. Das sei nur ein weiterer Stempel, der ihnen vom System aufgedrückt werde. Die Frage, was die korrekte Bezeichnung wäre, blieb in den diversen Redebeiträgen am Sonntag unbeantwortet. Dass sie sich mit ihren Symbolen entlang einer Bundesstraße aufreihten, ähnelte den sonntäglichen Versammlungen rechter Gruppen entlang der B96 im sächsischen Bautzen. Auch die bejubelten Hinweise auf den Fortbestand des Kaiserreichs – Verschwörungstheorien und Virus-Leugnung inklusive – ließen wenig Zweifel an ihrer Geisteshaltung.

Bereits am Samstag, 14. November, führte die Partei „Die Rechte – Landesverband Niedersachsen“ eine Versammlung zum Thema „Kein Verbot für schwarz, weiß, rot“ auf dem Hallenplan in Einbeck durch. Noch vor Beginn der Versammlung wurden durch Versammlungsteilnehmer zwei Reichsflaggen entrollt und geschwenkt. Eingesetzte Polizeibeamte stellten die Reichsflaggen sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Auch die Teilnehmer hier hielten sich nicht an die bestehenden Vorschriften der Niedersächsischen Corona-Verordnung.

Dem Aufruf waren sieben Personen gefolgt, die sich um 14.30 Uhr im Stadtgebiet von Einbeck trafen. Nach Rede- und Musikbeiträgen wurde die Versammlung gegen 15.30 Uhr für beendet erklärt. Die Versammlungsteilnehmer entfernten sich gemeinsam zu Fuß vom Hallenplan, ohne sich an bestehende Vorschriften der Corona-Verordnung zu halten. Daher stellte die Polizei die Personalien der Gruppe fest und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Unter dem Motto „Einbeck bleibt bunt“ führten Vertreter des Bündnisses „Einbeck ist bunt“ in der Zeit von 14.30 bis 15.40 Uhr mit ebenfalls sieben Teilnehmenden einen stillen Gegenprotest mit Transparenten bei einer Versammlung auf dem Marktplatz durch. Sie hielten sich an die Infektionsschutzbestimmungen.

Schriftzüge auf Straße gesprüht

Während der noch laufenden Versammlung der Partei „Die Rechte“ erhielt die Polizei Kenntnis von einer vermummten Personengruppe des linken Spektrums, die an der Wohnanschrift eines Versammlungsteilnehmers Transparente zeigen und Schriftzüge auf die Fahrbahn sprühen sollen. Vor Ort traf die Polizei niemanden an. Es waren aber Schriftzüge gegen rechtes Gedankengut mit Farbe auf die Straße gesprüht worden. Kurze Zeit später konnten mehrere Pkw und 16 Personen des linken Spektrums an einem Parkplatz am Bahnhof in Einbeck festgestellt werden. Darunter befanden sich vier Personen mit Farbe an der Bekleidung. Sie werden verdächtigt, für die Sachbeschädigung verantwortlich zu sein.

Gegen 16.10 Uhr meldete ein ehemaliger Versammlungsteilnehmer der Partei „Die Rechte“ eine Spontanversammlung in der Grimsehlstraße „Gegen Polizeigewalt und -willkür“ an. Diese endete um 16.40 Uhr. „Insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen stand neben der konsequenten Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen der Gesundheitsschutz in einem besonderen Fokus. Auch hier wurden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten gesetzt“, so Einsatzleiter Niklas Fuchs.