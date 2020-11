Clausthal: Gesundheitsamt hebt Abkochgebot für Trinkwasser auf

Gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger von Clausthal-Zellerfeld, Buntenbock und Wildemann: Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat das Abkochgebot für das Trinkwasser aufgehoben, das seit September in Kraft war. Das berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Um die Unbedenklichkeit des Trinkwassers wiederherzustellen, hätten die Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld demnach in den zurückliegenden Wochen umfangreiche Maßnahmen durchgeführt. Kernstück bilde dabei der Einbau einer so genannten Ultrafiltrationsanlage in das Wasserwerk Oberer Kellerhalsteich. Die nach Aufbau der Anlage an verschiedenen Stellen durchgeführten Trinkwasserproben zeigten keine Auffälligkeiten und sind laut Aussage des Gesundheitsamtes aus mikrobiologischer Sicht unbedenklich. Aus diesem Grund konnte die Aufhebung des Abkochgebots ausgesprochen werden. Das Trinkwasser wird weiterhin werktäglich untersucht.

Irrmeldung und Grünverfärbung

Für Irritationen hatte am Freitagvormittag ein Hinweis auf der Internetseite der Stadtwerke gesorgt. Dort wurde mitgeteilt, dass das Abkochgebot verlängert wird. Bei der Meldung handelte sich jedoch um einen Irrtum.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass das Trinkwasser gegenwärtig eine Grünverfärbung zeigt. Hinweise auf eine mikrobiologische Belastung sind jedoch nicht zu erkennen. Die Stadtwerke wurden be-auftragt, die Ursache zu ermitteln.