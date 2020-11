Uni Göttingen: 18.000 Euro für das Deutschlandstipendium

Die Volksbank Kassel Göttingen unterstützt das Deutschlandstipendium an der Universität Göttingen in der kommenden Förderperiode mit einer Geldspende in Höhe von 18.000 Euro. Die Summe kam zusammen, als sich Martin Schmitt (links), bis 31. Juli Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kassel Göttingen, in diesem Sommer in den Ruhestand verabschiedete. Rechts Katharina Kastendieck, Leiterin der Stabsstelle Kooperation und Innovation der Universität Göttingen.

Die Volksbank Kassel Göttingen eG unterstützt das Deutschlandstipendium an der Universität Göttingen in der kommenden Förderperiode mit einer Geldspende in Höhe von 18.000 Euro. Die Summe kam zusammen, als sich Martin Schmitt, bis 31. Juli Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kassel Göttingen, in diesem Sommer in den Ruhestand verabschiedete. Schmitt verzichtete auf Abschiedsgeschenke und bat stattdessen darum, das dafür vorgesehene Geld zu spenden.

„Mein Wunsch ist, dass die Spende Studierenden zu Gute kommt, die aufgrund der derzeitigen Krisensituation in ihrem Studium beeinträchtigt wurden“, erklärte er, „sei es durch den Verlust des Nebenjobs oder auch durch die Übernahme von Betreuungsaufgaben infolge der Kita- und Schulschließungen.“ Schmitts Aufruf war erfolgreich und die Volksbank-Kassel-Göttingen-Stiftung stockte die Spendensumme auf. Insgesamt kamen so 36.000 Euro zusammen, die jeweils zur Hälfte in Deutschlandstipendien an den Universitäten Göttingen und Kassel fließen – an jeder der beiden Universitäten können damit zehn Studierende ein Jahr lang unterstützt werden.

„Noch nie waren die Spenden für das Deutschlandstipendium so wichtig wie jetzt“, zeigt sich Prof. Dr. Andrea D. Bührmann, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Chancengleichheit an der Universität Göttingen, für die Spende dankbar. „Es zählt jede Spende, denn so können talentierte und engagierte Studierende der Universität Göttingen zumindest finanziell mit dem Deutschlandstipendium unterstützt und entlastet werden.“

Die Bundesregierung hatte das Deutschlandstipendium als nationales Stipendienprogramm im Jahr 2011 eingeführt. Der Bund verdoppelt die gespendeten Beträge der privaten Stifter: Die mit dem Deutschlandstipendium geförderten Studierenden erhalten so 300 Euro monatlich, 150 Euro vom Bund und 150 Euro von privaten Förderern, also Unternehmen, Stiftungen, Vereinen und Privatpersonen. Weitere Informationen sind unter www.uni-goettingen.de/deutschlandstipendium zu finden.