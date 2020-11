Bilshausen. Die Reinhard-Horn-Schule in Rhumspringe derweil startet am Donnerstag wieder mit dem Unterricht.

Corona-Fall in der Grundschule Bilshausen – Klassen in Quarantäne

Der Verdachtsfall auf eine Covid-19-Infektion an der Grundschule Rhumspringe hat sich nicht bestätigt, so dass dort ab 12. November wieder regulärer Unterricht stattfindet. Doch inzwischen hat eine weitere Schule in der Samtgemeinde Gieboldehausen einen Corona-Fall gemeldet: Die Grundschule Bilshausen teilte bereits am Donnerstag auf ihrer Website mit, dass es einen positiven Fall in einer zweiten Klasse gegeben habe. Daraufhin wurden auf Anweisung des Gesundheitsamtes beide zweiten Klassen sowie die betroffenen Lehrkräfte bis einschließlich 17. November in Quarantäne geschickt, teilt die Schulleitung weiter mit.

Der Sprecher der Landkreisverwaltung, Ulrich Lottmann, bestätigt die Angaben der Schule. Homeschooling statt regulärem Unterricht Die Lehrkräfte, die in der betroffenen Klasse unterrichtet hätten, stünden in der Schule nicht zur Verfügung, heißt es auf der Website der Schule weiter. Daher finde für die Jahrgänge 1, 3 und 4 kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder würden im „Homeschooling" unterrichtet. Die Eltern würden vom Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen informiert. „Dies kann unter Umständen einige Tage dauern, da das Gesundheitsamt stark überlastet ist", heißt es in einer weiteren Meldung auf der Internetseite der Grundschule. be