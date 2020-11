Wie gefährlich ist der Konzertbesuch während der Pandemie?

Wie groß ist die Gefahr, sich bei einem Konzertbesuch mit dem Corona-Virus anzustecken? Dieser Frage gingen Forscher des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts (HHI) in Goslar nach und starteten eine bisher einmalige Studie: Im Zuschauerraum des Dortmunder Konzerthauses mit mehr als 1.500 Sitzplätzen haben sie die Verbreitung von Aerosolen und Kohlenstoffdioxid gemessen. Die Ergebnisse dürften die Veranstaltungsbranche optimistisch stimmen.

Denn, schon auf sehr kurze Distanzen und ohne Schutzmaske ließen sich „erhebliche Verdünnungseffekte“ feststellen, sagte Prof. Wolfgang Schade, Leiter des Goslarer HHI-Standortes. Soll heißen: Bereits in wenigen Metern Entfernung war von den konzentriert ausgestoßenen Aerosolen und dem Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) kaum noch etwas zu messen.

Keine Forderungen

Als Forderung, nun alle Konzertsäle sofort wieder zu öffnen, will Schade die Ergebnisse der Studie aber nicht sehen. Zum einen sei noch unklar, inwieweit die Daten auf andere Veranstaltungssäle übertragbar sind. „Das Lüftungssystem in Dortmund ist sehr gut“, gibt der Forscher zu bedenken.

Auch die Raumtemperatur spiele eine Rolle. Es sei durchaus denkbar, dass weitere Untersuchungen in anderen Konzerthäusern durchgeführt werden. In Dortmund soll kommende Woche noch eine Nachmessung stattfinden. „Uns geht es erst einmal darum, wissenschaftliche Daten zu liefern, die objektiv sind“, macht Schade klar.

Die Untersuchungen sollen dann dazu beitragen, eine Risikobewertung zur Infektion mit dem Corona-Virus in Konzerthäusern treffen zu können.

Bei dem Versuch wurde die Verbreitung von Schwebeteilchen unter verschiedenen Einflüssen gemessen. Foto: Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut

Die Studie in Dortmund sollte vor allem aufzeigen, wie stark die Belastung der Luft in unmittelbarer Nähe der Testperson ist. Der Versuchsaufbau sah wie folgt aus: Ein Dummy (ähnlich einer Schaufensterpuppe) wurde auf einem Sitz im Konzertsaal platziert. Durch einen Schlauch aus Mund und Nase wurden Kohlenstoffdioxid und Aerosole verbreitet – so wie durch die menschliche Atmung. Dann wurde die Verbreitung der Schwebeteilchen unter verschiedenen Einflüssen gemessen. Bei einem Versuch nahmen zum Beispiel die Philharmoniker im Parkett Platz, um Zuschauer zu simulieren. Laut Schade war auf dem Vordersitz des Dummys – bei den Messungen ohne Maske – noch eine erhöhte Konzentration der Schwebeteilchen zu erkennen, auf den Nebenplätzen aber schon nicht mehr. Bei den Versuchen mit Maske sei die Umgebungsbelastung gar nicht erhöht gewesen.

Belüftung von Klassenräumen

Auch für die Belüftung von Klassenräumen oder Hörsälen könnten die Ergebnisse der HHI-Studie von Bedeutung sein. Die Goslarer Forscher sind bereits einen Schritt weiter: Laut Schade entwickeln sie gerade einen Sensor, der mit dem Smartphone gekoppelt wie eine CO 2 -Ampel funktioniert. Das Gas, das Menschen beim Ausatmen ausstoßen, verteile sich genauso im Raum wie Aerosole. Sollte die Konzentration des Gases in der Luft einen Grenzwert überschreiten, würde sich die Ampel einfärben und der Smartphone-Besitzer wüsste, dass es Zeit zum Lüften ist.

Ähnlich könnte auch ein Corona-Schnelltest funktionieren, der auf eine bestimmte Virenkonzentration im Speichel einer Testperson reagiert. Alles Zukunftsmusik? Nicht unbedingt, meint Schade. Er hält die CO 2 -Ampel für zeitnah einsetzbar. Ein Schnelltest hingegen, der verlässlich eine Vielzahl aller Corona-Infizierten erkennt, sei wesentlich schwieriger zu realisieren.

Klar ist bisher nur, dass Konzerte und ähnliche Publikums-Veranstaltungen bis mindestens zum 30. November verboten sind.

