Northeim: 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Im Northeimer Stadtgebiet ist es am Sonntagabend zu Streitigkeiten gekommen, bei denen ein 19-jähriger Northeimer mit seinem Pkw auf einen 50-Jährigen zufuhr und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Grund dafür war nach Angaben von Polizeisprecherin Simone Köhler ein Streit zwischen der Tochter des Mannes und der 22-jährigen Beifahrerin des 19-Jährigen.

„Die Tochter des Anrufers war zuhause, ihr Kind schlief“, erklärt Köhler. Deshalb habe der Anrufer die Beifahrerin des Grundstücks verwiesen. Da die 22-Jährige jedoch „weiter auf der Straße herum schrie“, so die Polizei in ihrem Bericht, lief der 50-Jährige zur geöffneten Beifahrertür und kündigte an, die Polizei zu verständigen.

Daraufhin fuhr der Fahrer des VW Polos vor und zurück, sodass der Anrufer zur Seite springen musste, um nicht überfahren zu werden. Danach flüchtete er mit seiner Beifahrerin. Polizeibeamte entdeckten den Wagen kurze Zeit später noch im Stadtgebiet. Die Beifahrerin befand sich aber bereits nicht mehr im Fahrzeug.

Der junge Autofahrer ignorierte das Anhaltesignal der Beamten und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die B3 in Richtung Sudheim. Von Sudheim fuhr er auf die K421 in Richtung Hillerse, bog schließlich nach rechts in die Feldmark ab und fuhr entlang der Leine wieder Richtung Northeim.

Seine Flucht setzte er über Felder fort, bis er dort einige Fahrzeugteile verlor. Anschließend floh er Richtung B241 und der Straße Sollingtor weiter.

Am Bahnhofsvorplatz stieg er aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß. Sein ungesicherter Pkw fuhr gegen ein Straßenschild.

Bei der anschließenden Verfolgung durch Polizeibeamte gab er auf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock, der beschlagnahmt wurde. Zudem hat der junge Mann keinen Führerschein.

Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Verstoß gegen das Waffengesetz, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der 19-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Northeimer Polizei. lel/kic