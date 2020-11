Kreis Goslar meldet eine Neuinfektion

Im Landkreis Goslar ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit Covid-19 am Montag um einen Fall auf aktuell insgesamt 147 aktive Infektionen gestiegen, darunter 18 in Clausthal-Zellerfeld und 21 in Seesen. In den letzten sieben Tagen sind 45,7 Meldungen pro 100.000 Einwohner erfasst worden, der Inzidenzwert beträgt demnach 45,7.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle ist damit auf 539 geklettert. 367 Personen gelten als genesen. In Verbindung mit Corona verstorben sind 25 Menschen. Das berichtet das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar unter www.landkreis-goslar.de. Mit 98 Fällen ist die Altersgruppe von 21 bis 65 Jahren am meisten betroffen. 26 der Erkrankten sind 65 Jahre und älter. 22 Erkrankte gehören zur Altersgruppe zwischen sechs und 20 Jahren.