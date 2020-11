Reaktion auf Pandemie: Südharz-Klinikum baut Lagerhalle

Die erste Corona-Welle verschonte den Südharz. Anders ist die Lage seit vier Wochen: Auf das Virus positiv getestet wurden seit 9. Oktober 91 Menschen im Landkreis in Sachsen-Anhalt. Zum Vergleich: In den knapp sieben Monaten davor waren es zusammen 75 Infektionen. Die Dynamik des Infektionsgeschehens ist groß, an der Einstufung als Risikogebiet ist der Südharz vergangene Woche nur knapp vorbeigeschrammt. Im Südharz-Klinikum weiß man, wie schnell die Pandemie zur praktischen Herausforderung werden kann. Geschäftsführer Guido Hage sieht sein Haus jedoch vorbereitet.

„Wir haben das letzte halbe Jahr genutzt, um Schwestern fortzubilden. Wir können – von unerwarteten Zwischenfällen abgesehen – sicherstellen, dass genug Fachpersonal da ist, um beispielsweise die Beatmungsgeräte zu bedienen.“ Neben den 85 Intensivpflegekräften stehen nun weitere 20 entsprechend qualifizierte beziehungsweise neu eingestellte Mitarbeiter bereit. Jenseits der Intensivstation mit ihren 14 Betten – vorgesehen vor allem für alle Nicht-Corona-Patienten – wird eine komplette Station mit 18 Betten samt Beatmungstechnik frei gehalten. Weitere 19 Beatmungsplätze könnten bei Bedarf kurzfristig geschaffen werden. Auch auf den anderen Stationen sind viele Betten ungenutzt. Klinikums-Chef Hage schätzt den Leerstand auf etwa 15 Prozent über dem üblichen November-Wert. „Viele Leute sind wieder verunsichert, sagen deshalb ihre OP ab.“ Das Problem: Weil dieser Lockdown – im Gegensatz zum Frühjahr – für die Krankenhäuser nicht angeordnet wurde, haben diese seit Anfang Oktober auch keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen für entgangene Einnahmen. Mit dieser Pauschale pro Bett hatte der Bund vor Monaten begründet, weshalb Krankenhäuser kein Kurzarbeitergeld vom Staat bekommen dürfen. „Jetzt gibt es diese Pauschale nicht mehr – und trotzdem heißt es, wir bekommen nichts für Kurzarbeit“, ärgert sich Guido Hage. Dabei musste die Caféteria ihren gastronomischen Betrieb einstellen und auch die anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des Klinikums wie Küche oder Wäscherei haben weniger zu tun. Hätte man diese Bereiche ausgegliedert, gäbe es Kurzarbeitergeld, beklagt Hage die systemimmanente Ungerechtigkeit. Auch in anderer Hinsicht ist er nicht gut auf die Politik zu sprechen. Der Geschäftsführer weist auf das im Bau befindliche neue Lager hin. Ab Anfang 2021 soll dort auf 1.000 Quadratmetern zusätzlich Platz sein, um großvolumige Medikalprodukte wie Schutzmasken, -kittel und -handschuhe, Infusionen, Verbandsstoffe oder Beatmungsschläuche vorrätig zu halten. Etwa eine Million Euro kostet der Neubau. Auf die Anfrage, ob das Land dafür Fördermittel bereitstelle, habe das Gesundheitsministerium bisher noch nicht einmal mit einer Eingangsbestätigung reagiert. Aktuell nutzt das Südharz-Klinikum auch andere Räume als provisorische Palettenlager. Mit Lieferengpässen habe man dank einer Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser nicht zu kämpfen: „Wir waren immer besser versorgt als das Umfeld.“ Ob die Vorräte tatsächlich für die nächsten Monate reichen? Hage bejaht dies für die Zeit bis Jahresende und hofft, ab Januar das neue Lager bestücken zu können, auf dass dann Material für noch längere Zeiträume im Falle von Lieferengpässen verfügbar ist. Vom grundsätzlichen Besuchsverbot ist das Südharz-Klinikum vorerst abgerückt. „Wir wollen Menschen in schwierigen Situationen nicht von der Außenwelt abschirmen“, begründet Hage und hofft zugleich auf Verständnis für die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für alle Besucher. Eine prinzipielle Maskenpflicht für das Krankenhauspersonal mit Patientenkontakt indes gibt es nicht. Vielmehr entscheiden die Stationen darüber je nach Risiko in Eigenverantwortung in Abstimmung mit der Hygiene.