Mit Totholz soll die natürliche Entwicklung der Rhume vorangetrieben werden. Im Abschnitt vor Bilshausen hat der Unterhaltungsverband Rhume mit Unterstützung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 16 Baumstämme in das Flussbett eingebaut.

„Wir verringern mit den Baumstämmen den Fließquerschnitt des Flusses“, erläutert Torsten Knoblauch, zuständig für Planung und Bau wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer im Geschäftsbereich II des NLWKN. Durch die Maßnahme stehe für die gleiche Menge Wasser ein geringerer Korridor zur Verfügung, wodurch sich am Durchlass die Geschwindigkeit erhöhe. „Am Holz können sich viele Lebensräume entwickeln“, so der Gewässerfachmann.

Rund 10.000 Euro investiert der Unterhaltungsverband Rhume im Rahmen seiner Unterhaltungsmaßnahmen in das Vorhaben zur Renaturierung, wie Geschäftsführerin Claudia Kumm verrät. 16 Baumstämme sollen in dem an der Stelle acht bis zehn Meter breiten Fluss für den gewünschten Erfolg sorgen. An acht Stellen werden jeweils zwei Stämme eingesetzt.

19 Meter lange Stämme

Ein Team des Duderstädter Unternehmens Ingo Ahlborn Baggerarbeiten war mit zwei Baggern vor Ort. Ein Schaufelbagger hob am Ufer zunächst ein Bett für die 19 Meter langen Stämme aus. Denn die wurden zur Hälfte fest eingegraben, damit sie an der gewünschten Position bleiben. Mit einem Greifarm positionierte dann der zweite Bagger die Stämme in der ausgehobenen Grube. Leicht übereinander liegend ragen sie nun knapp unter der Wasseroberfläche über etwa dreiviertel der Flussbreite leicht schräg in Richtung des gegenüberliegenden Ufers.

„Wir initiieren damit die natürliche Entwicklung des Flusses“, erklärt Kumm. In den vergangenen Jahren habe man die Lehre gezogen, dass man zunächst etwas bauen müsse, wenn man eine naturnahe Gewässerentwicklung erreichen möchte, ergänzt Knoblauch. Später müsse man dann eventuell nachsteuern. „Man kann nicht berechnen, wie sich der Fluss genau entwickeln wird“, sagt er. Das hänge von vielen verschiedenen Faktoren wie der Strömung, dem Untergrund und dem Bewuchs ab.

Fließgeschwindigkeit verdoppelt

Um dem Fluss die Möglichkeit zur Entwicklung zu geben, habe das Land Niedersachsen seit den 1980er-Jahren Flächen am Ufer gekauft. Diese werden komplett der Natur zurückgegeben und nicht bewirtschaftet. Lediglich zur extensiven Beweidung durch Rinder seien einige Wiesen offengelassen worden.

Die Stämme verringern den Fließquerschnitt der Rhume. Foto: Rüdiger Franke / GT

Der Bereich der Maßnahme liege noch im Rückstaubereich der Mühle in Bilshausen, erläutert Knoblauch. Bei Niedrigwasser sei von einer Fließgeschwindigkeit von weniger als einem Meter pro Sekunde auszugehen. Durch das Einsetzen der Baumstämme werde die Geschwindigkeit ungefähr verdoppelt. „Die Fließgeschwindigkeit ist dabei aber auch von Faktoren wie zum Beispiel der Krümmung und Neigung der Böschung abhängig“, so Knoblauch. Wichtiger als die Zahlen sei, dass das Wasser an einigen Stellen langsamer, an anderen schneller fließe, damit alle Lebensräume vorhanden seien.

Mensch verändert Kulturlandschaft

Der Mensch habe in der Kulturlandschaft viel verändert, erklärt der Gewässerplaner. Mit den Maßnahmen soll die Rhume wieder eigene Möglichkeiten bekommen.

Im Zuge der Renaturierungsmaßnahmen vor einigen Jahren seien bereits rund 15 solcher Stammbarrieren eingegraben worden. „Der Erfolg ist zu sehen“, sagt Knoblauch und zeigt auf Stellen, wo deutliche Veränderungen erkennbar sind.

Info: Was lebt am und im Fluss?

Mit langen Baumstämmen, die zur Hälfte in das Flussbett der Rhume bei Bilshausen ragen, wollen der Unterhaltungsverband Rhume und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die natürliche Entwicklung des Flusses begünstigen. Die Stämme verändern die Fließgeschwindigkeit des Wassers.

Das würde auch mit Steinen funktionieren, sagt Gewässerplaner Torsten Knoblauch von dem NLWKN. Doch zählen die in dem Bereich nicht zur natürlichen Umgebung. „Im Harz würden Steine in das natürliche Umfeld passen, hier passt es nicht.“ Auch sei die Besiedlung durch Kleinlebewesen auf Holzstämmen viel größer als auf Steinen. „Man spricht dabei von einer Zehnerpotenz mehr“, so der Fachmann. „Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass wir mit Holz viel mehr Effekte erreichen.“ Die Holzstämme bieten Lebensräume für zum Beispiel für Schnecken und Kleinkrebse. „Auch Muscheln gehen sofort an die Stämme“, ergänzt Claudia Kumm, Geschäftsführerin des Unterhaltungsverbandes Rhume. Denn im Flusssand finden sie keinen Halt. „Die Kleinlebewesen bilden die Grundlage des Lebensraums“, sagt Knoblauch. „Und am Ende leben davon die großen Fische.“

Auch am Ufer darf sich die Natur frei entwickeln. Knoblauch zeigt auf eine Reihe an Erlen, die sich angesiedelt haben. Kurz nach dem Bau seien Erlensamen angeschwemmt worden, sagt er. Die Bäume hätten jetzt eine befestigende Wirkung für das Ufer. Aber auch Uferabbrüche, die sich durch die natürliche Entwicklung ergeben könnten, würden neue Lebensräume bieten. „Das wären die Stellen, an denen der Eisvogel seine Höhle baut.“ In der Region sei auch der Biber unterwegs, so Knoblauch weiter. Doch der werde die Stämme nicht als Grundlage für eine eigene Burg nutzen. „Das Wasser fließt hier zu schnell dafür.“ Biber suchen eher die ruhigen Stellen in den stillen Nebenarmen der Rhume.