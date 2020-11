Während sich zwischen Betriebsrat und Asklepios-Geschäftsführung offenbar eine Einigung im Tarifstreit zumindest für das Akutkrankenhaus abzeichnet, wirft die Gewerkschaft Verdi dem Klinikbetreiber Erpressung vor. Das berichtet die Goslarsche Zeitung.

Demnach habe der Betriebsrat das Angebot der Geschäftsführung nur deshalb nicht abgelehnt, weil diese damit gedroht habe, ihr Angebot der vergangenen Wochen zurückzuziehen. Zudem hoffe der Betriebsrat, er könne auf diese Weise möglicherweise die Rehaklinik retten. Verdi spricht von einer Entscheidung „zwischen Pest und Cholera“.

Die „erpresste Einigung“ bringe nicht die erhofften Verbesserungen, um die Zukunft der Schildautalklinik zu sichern. Von den 450 Mitarbeitern der Akutklinik würden nur 200 von der Einigung profitieren. Der Betriebsrat habe aber Verbesserungen für alle Beschäftigten gefordert.

Keine betriebliche Altersversorgung

Nur in „relativ unwesentlichen Aspekten“ habe sich der Konzern bereit erklärt, den Tarif für den öffentlichen Dienst zu vereinbaren. Asklepios habe sich aber beispielsweise gesperrt, Zahlungen für eine betriebliche Alterssicherung zu vereinbaren, die laut Tarif ein Plus von 6,45 Prozent bedeuten würden.

Außerdem weigere sich der Klinikbetreiber, Beschäftigte in anspruchsvollen Bereichen in eine besser dotierte Entgeltgruppe einzustufen.

Wenn sich die Verhandlungspartner nicht einigen würden, sei es üblich, die Einigungsstelle anzurufen und die Streitfragen mithilfe eines Arbeitsrichters klären zu lassen. Dies habe Asklepios abgelehnt und zudem erklärt, nur so sei möglicherweise auch die Reha-Klinik in Seesen zu retten.

Asklepios hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Geschäftsführung sei dem Betriebsrat entgegengekommen, in „nahezu allen Punkten“ Tarifniveau zu erreichen. Zusätzliche Leistungen über Tarif seien aber „dauerhaft nicht finanzierbar“. Die Einigungsstelle anzurufen, ergebe also keinen Sinn.

Gesprächstermin am 16. November

Bei einem Gesprächstermin am 16. November soll für die Regelungen eine vertragliche Grundlage gefunden werden. Asklepios bezeichnet die Gespräche als „Verhandlungen auf Augenhöhe“.

Die Gewerkschaft hingegen erklärt dazu, der Krankenhaus-Konzern habe „wieder sein skrupelloses Gesicht“ gezeigt und bewiesen, „dass es keine Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen Betriebsrat und Konzern über Entlohnungsfragen gibt“.

Wirtschaftliche Lage angespannt

Offen ist, wie es mit der Reha-Klinik weitergeht, die wirtschaftliche Lage bezeichnet Asklepios als „äußerst angespannt“.

Dem Betriebsrat liege seit dem 25. September ein Angebot vor, das der Reha-Branche gerecht werde. Man erwarte dringend eine Reaktion.