Naturschönheit im Bild: Nationalpark-Kalender 2021 ist erschienen

Auch für das Jahr 2021 gibt es wieder den schon vielfach nachgefragten Nationalpark-Kalender. Bereits zum elften Mal erscheint der Kalender. 2021 zeigt er Fotos aus dem Fotowettbewerb „Harz-Natur“ der vergangenen Jahre. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender kommt auch in diesem Jahr wieder zu 100 Prozent dem Harzer Luchsprojekt zugute.

Anfang 2000 startete das Luchs­projekt Harz. Es setzt sich seither mit Erfolg für die Wiederansiedlung der größten europäischen Katze ein.

Der Fotowettbewerb, der alle zwei Jahre ausgeschrieben wird, umfasst vier Kategorien: Es rennt, fliegt oder krabbelt – Kleine und große Tiere des Nationalparks; Sagenumwobene Bergwildnis – Landschaften des Nationalpark; Kleine Welt am Wegesrand – Makroaufnahmen; Wald im Wandel zur Wildnis – Vom großen Ganzen bis ins Detail. Fotos aus den verschiedenen Bereichen schmücken den Kalender 2021. In jedem Jahr wird der Nationalparkkalender von der Jungfer Druckerei und Verlag und der Silver-Lynx Media aus Herzberg zur Verfügung gestellt und von der Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz verkauft.

Ein Motiv mit Wildschweinen ziert den Monat Oktober. Foto: Matthias Boehl

Der Kalender im Format 48 x 35 cm erscheint in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren. Zum Preis von 14,95 Euro ist er in allen Verkaufsstellen des Nationalparks und in zahlreichen Buchhandlungen der Region erhältlich. Private Bestellungen zum Ladenpreis sind beim Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus unter post@torfhaus.info oder Telefon 05320/33179-0 möglich. Wer größere Mengen des Kalenders benötigt, sollte sich direkt an das Luchs­projekt wenden: 05582/9189-34 (luchsprojekt-harz@posteo.de).

Weitere Informationen unter www.nationalpark-harz.de/de/kunstkultur/fotowettbewerb-harz-natur und www.luchsprojekt-harz.de/luchsprojekt/de/start.