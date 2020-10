Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Goslar

Goslar. In der Klinik Fontheim gibt es keine weiteren Erkrankungen. Insgesamt sind hier nach einem Ausbruch 9 Personen infiziert.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat Montag sechs weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl aller bislang bestätigten Ansteckungen steigt somit auf 391.

In den letzten sieben Tagen sind 30,0 Meldungen pro 100.000 Einwohner erfasst worden. 312 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus infiziert hatten, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürger sind an oder mit Corona verstorben. Aktuell sind 54 Personen mit Covid-19 infiziert. 342 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.

Lage in der Klinik Fontheim

Auch in der Klinik Dr. Fontheim für mentale Gesundheit in Liebenburg war es zu einem Corona-Ausbruch unter Bewohnern und Personal gekommen. Sechs Mitarbeiter, die aber nicht im Landkreis Goslar wohnhaft sind, und drei Bewohner sind infiziert. Samstag gab es dort eine große Testaktion. Das meldete Maximilian Strache, Pressesprecher des Landkreises. Montag lagen die Testergebnisse vor: Es wurden keine weiteren Bewohner oder Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.