Cybermobbing: Polizei verschärft Maßnahmen und kommt an Schulen

Zwei 15-jährige Mädchen kommen in die Polizeidienststelle – eine ist in Tränen aufgelöst, die andere steht ihrer Freundin tröstend zur Seite. Die Geschichte, die sie erzählen, ist ebenso traurig wie stereotyp: Ein Ex-Freund habe kompromittierende Fotos des Mädchen auf seinem Handy und drohe damit, sie zu veröffentlichen. Ein Fall für das sechste Fachkommissariat „Kinder- und Jugendkriminalität“. Denn was dem jungen Mann vielleicht gar nicht bewusst ist: Er hat mit einer kurzen Nachricht auf seinem Handy eine Straftat begangen.

Fallzahlen steigen

Die Fallzahlen der Delikte, die sich im digitalen Raum abspielen, sind seit Jahren ansteigend, sagt Corinna Klaus-Rosenthal. Sie reichen von Beleidigung, über Nötigung bis hin zur Verletzung höchstpersönlicher Lebensbereiche. Die Kriminaloberkommissarin ist im Juli aus den Reihen der Ermittler als Beauftragte für Jugendsachen ins Präventionsteam der Göttinger Polizei gewechselt. Hier versucht sie, alle Beteiligten zu sensibilisieren, welche Risiken sich im Internet und in den sozialen Medien für junge Nutzer verbergen.

In ihrer neuen Funktion geht Klaus-Rosenthal in Schulen, informiert Schüler wie Eltern über die Rechtslage und die Konsequenzen bei Fehlverhalten. Waren es früher die Themen Verkehrserziehung, Gewalt oder Drogen, die im Fokus standen, spielt heute die Medienkompetenz eine immer größere Rolle. Ein Großteil des Alltags junger Menschen spiele sich mittlerweile im Digitalen ab. Vielen sei aber nicht bewusst, welche Risiken das berge.

Gesagtes hat viele Empfänger

Habe sich in der Vergangenheit beispielsweise eine Auseinandersetzung zwischen Schülern in der Regel in direkter Konfrontation auf dem Schulhof abgespielt, würde sie heute in Chatgruppen und Foren ausgetragen.

Die Konsequenzen: Das Gesagte habe viele Empfänger, der Täter bleibe anonym und müsse sich nicht mit der Wirkung der Tat auf das Opfer auseinandersetzen. In der Folge steigere sich die Brutalität der verbalen Auseinandersetzung und der angerichtete Schaden.

Häufig werden Vorkommnisse dieser Art unter Cybermobbing zusammengefasst. Dieser Begriff selber beschreibt allerdings juristisch keine Straftat, was bei vielen zu der Fehlannahme führe, es würde nicht bestraft.

Öffentliche Beleidigung

Das allerdings ist falsch. Wer seine Mitschüler öffentlich beleidigt, ihnen in Social-Media-Kanälen nachstellt, Fotos gegen ihren Willen weiterleitet oder auch nur damit droht, begeht eine Straftat.

Corinna Klaus-Rosenthal beschreibt, welcher Mechanismus in Gang gesetzt werde, wenn eine solche Tat angezeigt wird. Zunächst werde eine Strafanzeige geschrieben und der mutmaßlich Täter mit seinen Eltern vorgeladen.

Technische Geräte wie Smartphones oder Computer können als Beweismittel zur Sicherstellung der Daten eingezogen werden. Je nach Schwere des Vorwurfs nimmt die Polizei Kontakt zu Jugendamt und Jugendgerichtshilfe auf, während die Staatsanwaltschaft das Verfahren weiterverfolgt. Gleichzeitig würden dem Opfer Hilfsangebote gemacht, erklärt Corinna Klaus-Rosenthal. Es sei fatal, hier mit Vorwürfen oder Unverständnis zu reagieren.

Erziehung statt Strafe

„Grundsätzlich geht es in der Jugendsachbearbeitung immer eher um Erziehung als um Strafe“, sagt die Kriminaloberkommissarin. In manchen Fällen könne der drohende Handy-Entzug aber eine wirkungsvolle pädagogische Maßnahme sein. Nach ihrer Erfahrung seien das Mobiltelefon genauso wie der Führerschein effektive Hebel, um auf ein mögliches Fehlverhalten zu reagieren. „Die Erziehung beginnt hier aber Zuhause und nicht erst in der Polizei-Dienststelle.“

Nach längerer Corona-Pause beginnt das Präventionsteam der Polizei nach den Herbstferien mit Unterrichtsbesuchen und Elternabenden in den Schulen der Region. Der Terminplan sei bereits gut gefüllt, weitere Interessenten könnten sich aber jederzeit bei ihr melden, sagt Klaus-Rosenthal.

Kontakt ist unter Telefon 0551/4912008 oder per Mail an praevention@pi-goe.polizei.niedersachsen.de möglich.

Info: Die Polizei empfiehlt Internet-Adressen für Schüler und Eltern

Polizeiberatung: Die polizeiliche Kriminalprävention bietet auf ihrer Seite (www.polizei-beratung.de) umfangreiche Informationen zu Themen wie Medienkompetenz, Cybermobbing oder Cybercrime. Außerdem haben die Experten Tipps zum sicheren Surfen und zum Schutz technischer Geräte.

Klicksafe: Die Seite www.klicksafe.de bietet Materialien für den Unterricht oder Elternabende sowie ein Lehrerhandbuch an.

Juuuport: Das Internetportal www.juuuport.de ist ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche. Hier gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich Rat zu holen. Qualifizierte Scouts geben Antworten.

I nternet-ABC: Kinder und Erwachsene finden unter www.internet-abc.de Informationen, Tipps und Tricks rund um das Internet für Anfänger und Fortgeschrittene.

Was spielt mein Kind: Gerade Computerspiele machen es Eltern schwer, den Überblick zu behalten, welche Inhalte die Kinder konsumieren. Einen Überblick gibt www.was-spielt-mein-kind.com.

Alternative Suchmaschinen: Häufig führen Suchmaschinen wie Google Kinder und Jugendliche in für sie ungeeignete Bereiche des Internets. Einen altersgemäßen Zugang ermöglicht beispielsweise

www.blinde-kuh.de.