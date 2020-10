„Nagetier“ zermalmt Belag der A7: Alter Beton wird recycelt

In der Nähe von Seesen ist ein riesiges „Nagetier“ aktiv. Es nagt sich durch die Reste der alten Autobahn 7. Gefüttert per Bagger zermalmt es den Beton der alten Fahrbahndecke – und dabei entwickelt der raupenmobile Brecher, so lautet der Fachbegriff für das Mobil, das sich auf Ketten selbstständig weiterbewegen kann, einen ohrenbetäubenden Lärm.

Insgesamt zwei sogenannte Prallbrecher sind derzeit beim Ausbau der A7 im Einsatz. Immer dort, wo Material der alten A7 anfällt. „Etwa 350 Tonnen Autobahnreste zernagt der Brecher so pro Stunde“, berichtet Steffen Schütz, Pressesprecher der Via Niedersachsen, das Konsortium, das für den Ausbau der Nord-Süd-Magistrale zwischen Seesen und Northeim verantwortlich ist.

Im neuen Zeit-Rahmen

Die Maschine ist ein Kleemann Evo 2. Beim Prallbrecher wird das Brechgut von einem schnell drehenden Rotor erfasst, stark beschleunigt und auf ein feststehendes Prallwerk, die sogenannten Prallplatten, geschleudert. Baggerschaufel um Baggerschaufel entleert sich in den Fülltrichter, Betonbrocken um Betonbrocken verschwindet darin – ehe das Material zerkleinert hinten wieder herausbefördert wird, um mit dem Radlader abtransportiert zu werden.

Viel Arbeit wartet: Scheinbar unendlich lang ist der Damm aus altem A7-Material, der durch den Brecher zermalmt werden muss. Foto: Andreas Gereke / GZ

Irgendwann nutzt sich die Technik sicherlich ab. „Aber über die Laufzeit gibt es leider keine belastbaren Zahlen“, sagt Schütz. „Das zerkleinerte Material wird beim sechsspurigen Ausbau der Autobahn wiederverwendet“, fügt der Pressesprecher an.

Geschützte Tiere umsiedeln

Stichwort Ausbau der Autobahn 7 südlich von Seesen: Der bewegt sich noch in dem neu abgesteckten zeitlichen Rahmen, der in diesem Januar vorgestellt worden war. Sprich: Ende 2022 soll alles fertig sein. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten schon ein Jahr eher enden, doch Mehraufwand und Baustopps wegen Archäologie und Artenschutz sorgten für eine Verlängerung der Bauzeit. An der Northeimer Seenplatte gibt es nämlich eine Wasserfledermauspopulation. Die geschützten Tiere hatten sich in einer Autobahnbrücke angesiedelt, die für den Ausbau weichen musste. „Vor dem Abriss mussten also erst Ersatzquartiere errichtet werden, um die Population umsiedeln zu können“, berichtete im Januar Philippe Rossignol, Geschäftsführer von Via Niedersachsen. Drei Häuschen an den Ufern der Seenplatte sind nun die neuen Domizile der Wasserfledermaus, ehe der Abbruch der Autobahnbrücke erfolgen konnte.

Archäologisch wertvolle Funde

Zudem waren bei Bauarbeiten mehr als 1.100 archäologisch wertvolle Funde ans Tageslicht gekommen. Zum einen stießen die Bauarbeiter auf Reste einer bandkeramischen Siedlung bei Ebboldshausen, zum anderen kamen weitere Relikte der Römerschlacht am Harzhorn wie Speerspitzen zum Vorschein. Diese archäologischen Funde erforderten aber auch einen erheblichen Mehraufwand, so Rossignol damals. Für Bergung und Konservierung der Funde mussten mehr als 80 Wochen aufgewendet werden. Mit weiteren Verzögerungen durch die Archäologie rechneten die Verantwortlichen allerdings nicht. Alle Verdachtsflächen seien abgesucht.

Die weitere Planung

Arbeitsintensiv seien auch schwierige und örtlich inhomogene Bodenverhältnisse im Bereich Echte gewesen, die komplexe Anpassungen bei Bauwerksgründungen notwendig gemacht hatten, so Via Niedersachsen seinerzeit. Die Verzögerungen sorgen nun dafür, dass Ende 2021 lediglich auf dem nördlichen und südlichen der fünf Bauabschnitte die Arbeiten abgeschlossen werden können – so der Plan. Auf 15 des insgesamt fast 30 Kilometer langen Ausbauabschnitts kann dann der Verkehr auf sechs Fahrspuren fließen. 2022 soll dann auch der bereits sechsspurige Abschnitt zwischen Echte und Northeim-Nord, der bislang als Beruhigungsstrecke für Verkehrsteilnehmer ohne Bauarbeiten fungiert, eine neue Asphaltdecke bekommen.