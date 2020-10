Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben die Beschäftigten der Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) ihre Arbeit niedergelegt.

Und weitere Streiks sind wegen des laufenden Tarifkonflikts nicht ausgeschlossen. Bezüglich des Lohnes sollten die Stufenlaufzeiten verkürzt, mehr Geld für Wechselschichten gezahlt werden – „und ein 100-prozentiges Weihnachtsgeld wollen wir auch“, so Streikleiter Carsten Syring.

Fahren funktioniert nebenbei

Die Gründe seien klar, sagt Michael Guder, der früher Busse fuhr und mittlerweile Fahrten und Schichten plant: „Die Bedingungen für Busfahrer sind sowieso schwierig, finanziell und freizeittechnisch sollten wir besser stehen. Wir sind nicht nur Busfahrer, wir sind Dienstleister, die alle Wünsche der Kunden erfüllen sollen und das Fahren funktioniert nebenbei.“ Außerdem leisteten alle im Betrieb viel, dementsprechend sollten Urlaubstage und Weihnachtsgeld auch für alle Mitarbeiter aus Fahrdienst, Werkstatt und Verwaltung gleich sein.

Nicht zu vergessen sei die Werkstatt. „Wir haben hier so viele junge Leute, die sich jetzt angesichts der E-Mobilität vom Mechaniker zum Mechatroniker weiterbilden müssen – und das auch gern tun. Ohne die würde das hier nicht so gut laufen“, ergänzt Syring.

Weitere Streiks möglich

Die GöVB-Mitarbeiter erhöhen gemeinsam mit Verdi den Druck, weil sich die kommunalen Arbeitgeber nach ersten Warnstreiks noch immer gegen Verhandlungen über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten des ÖPNV aussprechen würden, heißt es im Streikaufruf des Verdi-Landesbezirkes.

Am Betriebshof der GöVB stehen streikende Mitarbeiter den ganzen Tag vor dem Tor. Foto: Christina Hinzmann / GT

Sollten auch diese Woche keine Gespräche geführt werden, sei nicht ausgeschlossen, dass auch in der kommenden Woche der öffentliche Nahverkehr in Göttingen ausfalle, so Syring. „Aber wir hoffen natürlich, dass dies nicht nötig sein wird.“

Bis 19 Uhr wollten Beschäftigte am Mittwoch vor dem Betriebsgelände demonstrieren. Bereits zuvor hatte Syring klargestellt: „Und danach gehen wir nach Hause, heute fahren nur die Busse des VSN durch die Stadt.“ Und so bedeutete der Streik der Mitarbeiter der GöVB für viele Göttinger: improvisieren.

Die meisten waren darauf vorbereitet. Daher staute sich der Berufsverkehr mehr als üblich, lange Schlangen aus Autos drängten in die Innenstadt.