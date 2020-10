„Wollen die Göttinger ohne Theater leben?“

Der Sanierungsbedarf im Gebäudekomplex des Deutschen Theaters (DT) Göttingen ist groß. Seit etwa 40 Jahren, seit dem gläsernen Anbau des Architekten Jochen Brandi, sind keine grundlegenden Arbeiten mehr durchgeführt worden. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) sprach während einer Pressekonferenz am Freitagabend von einem Sanierungsstau. Er merkte auch an: „In Deutschland sind viele Strukturen unterinvestiert.“ Die Sanierung von öffentlichen Gebäuden würde auf die lange Bank geschoben. Doch Köhler sprach sich auch für den Theaterbau aus. Es habe in der Stadt immer ein klares Bekenntnis zum DT gegeben. „Der Ort und die Gebäude stiften Identität.“

Jetzt ziehen sich klaffende Risse durch das Mauerwerk. Vorgaben für Brandschutz und Vorsorge für die Mitarbeiter sind nicht mehr zu gewährleisten. Räume sind zu klein, Sozialräume werden auch als Lagerfläche genutzt. Schauspieler, Techniker, Ankleiderinnen und andere Mitarbeiter, die auf die Bühne wollen, müssen sich durch enge Gänge winden. Geländer sind nach den neuen gesetzlichen Vorgaben zu niedrig. Heizung, Lüftung, Elektrotechnik sind dringend überholungsbedürftig. Der Brandschutz muss den aktuellen Erfordernissen angepasst werden, die Theatertechnik ist veraltet.

Hülle muss saniert werden

Die Fassade einschließlich der Fenster und Türen muss laut Dinah Epperlein, Fachbereichsleiterin Gebäude der Stadt Göttingen, saniert werden – auch energetisch. Die Verbindung zwischen dem gläsernen Anbau des Architekten Brandi und dem historischen Gebäude zeige sich als notorisch undicht. Regen fließt in den Anbau und auch in die Decken, die häufig Wasserflecken zieren. „Die Hülle muss rundum saniert werden“, so Epperlein.

Die Studiobühne DT-2 im Untergeschoss ist nicht barrierefrei zu erreichen. Der Gang zur Toilette führt über die Bühne. Die Nebenräume für die Bühnentechniker, die diesen Spielort betreuen, sind winzig. Die Liste der Mängel ließe sich deutlich verlängern. Doch laut Sandra Hinz, Verwaltungsdirektorin des DT, besitzt das Haus Bestandsschutz – bis die Bauarbeiten beginnen.

Schließlich fehlt auch Raum im Theatergebäude. 1.450 Quadratmeter an Büros, Werkstätten und der Theaterpädagogik braucht das Haus. Die Studiobühne DT 2 benötigt 1.050 Quadratmeter, für neue Technik würden 650 Quadratmeter fällig. 3.150 Quadratmeter an neuer Fläche müssten also laut Epperlein geschaffen werden – bei einem aktuellen Bestand von 8.400 Quadratmetern. Eine große Aufgabe, „darum müssen wir uns wirklich kümmern“.

Jugendliche im Fokus

DT-Intendant Erich Sidler lenkte den Blick zuerst auf die Geschichte des Göttinger Theaters. Es stehe „für die Emanzipation der Bürger, weil sie es zusammen mit der Stadt gebaut haben. In diesem Haus haben die Göttinger Bürger ihre Werte diskutiert.“ In den vergangenen Jahren habe er sich mit seinem Team auch um den Ausbau des Kinder- und Jugendtheaters bemüht. „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist notwendig für die Zukunft.“

Ein Ort auf dem Theatergelände sei wichtig, eine Auslagerung „ein Zeichen der Entwertung.“ Diese Klientel brauche als Digital Natives, als Generation, die schon mit den digitalen Medien groß geworden ist, ganz neue Theaterformen. Dafür sei das DT-2 mit seiner Variabilität perfekt – wenn es denn entsprechend ausgestattet sei. Und: „Das Haus muss ein Ort der Begegnung bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft solche Orte brauchen.“

Epperlein erinnerte daran, dass das Theatergebäude ein Denkmal sei. Daraus folge die gesetzliche Verpflichtung, das Haus zu erhalten, auch wenn es nicht mehr als Theater genutzt werde.

Abwärtsspirale in Gang gesetzt?

Die günstige Variante, die Variante 0, beläuft sich nach ersten Berechnungen auf 55,4 Millionen Euro. Die allerdings brächte eine Reduzierung der Arbeitsplätze mit sich, „weil wir sie nicht mehr unterbringen“. In der Folge müsste auch das Programm gekürzt werden. Die wahrscheinliche Folge laut Sidler: weniger Förderung vom Land. „Die Abwärtsspirale wäre in Gang gesetzt.“ Eine Alternative sei dann, das Haus als reines Gastspieltheater zu betreiben – „doch dann ist die Seele weg“.

Auf 55,3 Millionen Euro beziffert die Verwaltung die Kosten allein für die Sanierung. Allerdings solle im Zuge der Bauarbeiten auch die Nutzfläche des Theaters erweitert und das Gebäude auf mindestens 40 Jahre räumlich wie auch technisch gerüstet werden. Vier Varianten hat die Verwaltung ausgearbeitet.

Auf 185 Millionen Euro könnten sich die Gesamtkosten belaufen – sollte die Entscheidung für eine Erhaltung des Gebäudes und einen Theaterneubau dazu gefällt werden.

Die Verwaltung plädiert allerdings für eine kostengünstigere Lösung. Die Werkstätten sollten ausgelagert und das Werkstattgebäude hinter dem Theater sollte dann als weiterer Raum für das Theater ausgebaut werden. Die Kosten dafür hat die Bauverwaltung auf etwa 8 Millionen Euro veranschlagt. Wer sie trägt, ist bislang ungeklärt. Für die Sanierung des denkmalgeschützten Theater-Gebäudes muss die Stadt als Eigentümer aufkommen.

Variante 1: Aufteilung des Theaters

Die Varianten stellten Dinah Epperlein, städtische Fachbereichsleiterin für Gebäude, und Sandra Hinz, Verwaltungsdirektorin des DT, vor. Variante eins sieht die Sanierung des historischen Gebäudekomplexes und einen Neubau für eine weitere Bühne an einem anderen Ort vor. „Aufteilung des Theaters“ nennt die Bauverwaltung diese Variante, die mit 99 Millionen zu Buche schlagen würde.

Variante 2: Neubau an der Wallseite

Die Variante 2 sieht einen Neubau unmittelbar am Theater auf der Wallseite vor. Dieser Gebäudeteil würde sich an den Glasanbau anschließen und bis in den Bereich des Walls hineinragen – eines Naturgartendenkmals. Die Hausseite zum Wall hin mit einer Bühne und weiteren Nutzräumen könnte verglast werden und sich zur Stadt hin öffnen, erläuterte Hinz. Kostenpunkt hier: 95 Millionen Euro.

Variante 3: Neubau auf Tiefgarage

Ein Neubau auf der Tiefgarage an der Rückseite des Gebäudes ist Vorschlag Nummer drei. Der allerdings sei nur unwirtschaftlich umzusetzen, erläuterte Epperlein. Den Kosten von 94 Millionen Euro stehe nur ein eingeschossiger Bau mit viel Flächenbedarf gegenüber. Denn die Statik der Tiefgarage ließe keine weiteren Geschosse zu. Eine Ertüchtigung der Tiefgarage dafür werde weitaus teurer.

Variante 4: Umrüstung des Gebäudes

Variante 4 ist jene, die die Verwaltung empfiehlt. Eine Umrüstung des Gebäudes rechts hinter dem Theater koste mit lediglich 8 Millionen Euro plus der 55 Millionen Euro für die Sanierung des historischen Baus weitaus weniger als die anderen Möglichkeiten. Eine sogenannte „Black Box“ könnte in das Gebäude eingebaut werden und somit die Spielstätte DT-2 ersetzen. Auch der zusätzliche Flächenbedarf sei damit gedeckt, wenn auch mit Kompromissen.

Variante 5: Kompletter Neubau

Die fünfte Variante schließlich sieht einen kompletten Neubau an einem bislang noch nicht festgelegten Ort vor. Dies sei die einfachste Möglichkeit, erklärte Epperlein. Ein Neubau könne kompromisslos nach den Bedürfnissen geplant werden. Der Nachteil: Mit 185 Millionen Euro inklusive der Sanierung des Baudenkmals Theater, die gesetzlich vorgeschrieben ist, würde dies mit großem Abstand am teuersten ausfallen.

„Das kommunale Gebäude verfällt zusehends und der Theaterbetrieb ist unter den Gegebenheiten nur mit Einschränkungen möglich“, teilte die Stadtverwaltung am Freitagabend in der Pressekonferenz mit. Das historische, denkmalgeschützte Gebäudeensemble zu erhalten, stelle die Stadt vor große Herausforderungen. Aber: „Ein Oberzentrum wie Göttingen ohne ein städtisches Theater ist undenkbar“, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD).

Zehn Jahre Bauzeit kalkuliert

Auf etwa zehn Jahre kalkuliert die Verwaltung die Bauzeit bei allen Varianten. Bei der präferierten Umrüstung der Werkstatt könnte der Theaterbetrieb während der Arbeiten weitgehend ungehindert fortgesetzt werden – bis auf zweieinhalb Jahre, in denen das sogenannte Große Haus, die repräsentative Bühne mit dem imposanten Zuschauerraum, saniert würden.

Die Vertreter der Stadtverwaltung und des Theaters schilderten während der Pressekonferenz einen ersten Planungsstand. Laut Epperlein müsste für die nächste Stufe der Planung Geld in die Hand genommen werden. Sie plädierte daher für eine schnelle Entscheidung für eine Variante, die dann geplant werden könnte. Köhler skizzierte das dann folgende Vorgehen. Eine Werbetour bei den Göttinger Bürgern über die Ministerien in Berlin bis nach Europa müsste gestartet werden, um das notwendige Geld zusammenzubringen. Im Alleingang wird die Stadt ein solches Projekt kaum stemmen können. Schließlich müsse auch die Frage gestellt werden: „Wollen die Göttinger ohne Theater leben?“

Am Freitag, 6. November, soll es eine öffentliche Veranstaltung zu den Sanierungsplänen im Großen Haus des Deutschen Theater, Theaterplatz 11, geben. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt.