Neue Corona-Fälle im Landkreis Goslar

Goslar. Aktuell sind 12 Menschen an Covid-19 erkrankt. 150 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Goslar ist um zwei weitere Fälle auf jetzt 321 gestiegen. Bereits am Samstag hatte das Gesundheitsamt den 320. Fall gemeldet. Die Infektionsquelle ist unbekannt.

Bei Reiserückkehrer angesteckt?

Am Montag folgte der 321. Fall. Die betroffene Person hat sich laut Landkreis-Verwaltung vermutlich bei einem Reiserückkehrer angesteckt, der im sächsischen Dresden lebt.

284 Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt hatten, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürgerinnen und Bürger sind an oder mit Corona verstorben. Somit sind gegenwärtig zwölf Menschen an Covid-19 erkrankt. 150 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation. rtl

Aktuelles Thema in Osterode: Corona-Fall an Gymnasium Herzberg – 90 Menschen in Quarantäne