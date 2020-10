Northeim. Ein Kampfhund verletzte am Freitagmittag in Northeim einen Mischlingshund. Die Besitzerin konnte ihn erst nicht bändigen.

Kampfhund greift Mischling an – Besitzerin geht danach weiter

Ein nicht angeleinter Kampfhund attackierte am Freitagmittag in Northeim den Mischlingshund einer 40-jährigen Frau. Das berichtet die Polizei. Der Hund griff demnach ohne ersichtlichen Grund an und verletzte das andere Tier durch Bisse.

Die unbekannte Besitzerin des Kampfhundes konnte ihr Tier – kniehoch, braunes Fell – zunächst nicht bändigen und entfernte sich dann unerkannt vom Tatort, so die Polizei. Der Mischlingshund musste tierärztlich versorgt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr in der Teichstraße bzw. Stegerwaldstraße. pol/mh