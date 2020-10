Müllcontainer brennt - Anwohner löschen

Markoldendorf. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten die Anwohner das Feuer in Markoldendorf unter Kontrolle.

Zu einem brennenden Müllcontainer wurden Feuerwehr und Polizei am 1. Oktober um 20.36 Uhr in der August-Kettler-Straße in Markoldendorf gerufen. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr diesen bereits gelöscht. Es bestand keinerlei Gefahr für angrenzende Gebäude und Personen. Zur Brandursache und Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen diesbezüglich bereits aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich unter Telefon 05561949780 zu melden.