Klinikstreit Schildautal: Drohgebärden in Seesen

Angesichts des unbefristeten Streiks, den die Gewerkschaft Verdi für Montag im Krankenhaus Seesen ankündigt, verschärft sich die Tonlage zwischen den Kontrahenten im Tarifstreit weiter. In Hannover hat die Gewerkschaft Verdi einen „sehr harten und intensiven Arbeitskampf“ angekündigt. „Aus Sicht der Beschäftigten steht die Zukunft der Klinik auf dem Spiel“, sagte Verdi-Mitarbeiter Patrick von Brandt. Es gehe um bessere Arbeitsbedingungen.

Die Physiotherapeutin und Asklepiosmitarbeiterin Susan Högg erklärte, dass Asklepios mit harten Bandagen kämpfe, sie berichtete von „einseitigen Dienstverpflichtungen“ und von Asklepios verpflichteten „Streikbrechern“, wie sie sagte. Sieben Mitarbeiter aus dem Rehabereich hätten zudem die Kündigung erhalten, bei zwei weiteren würden die Verträge nicht verlängert. Sie beklagte zudem, dass die Belegschaft unterbesetzt sei: „Wir leiden darunter, dass die Personalzahl reduziert wird.“

Die aktuellen Angebote der Geschäftsführung an die Belegschaft bezeichnete Martin Kupferschmidt von der Streikleitung als unzureichend. „Zum Teil ist das schlechter als der Status quo.“ Nur für die Mitarbeiter des Akutkrankenhauses liege ein Angebot vor, das in einigen Bereichen an das Niveau des Tarifs für den öffentlichen Dienst heranreiche. Lesen Sie dazu: Asklepios Seesen- Bewegung in den Verhandlungen im Tarifstreit

„Martialische Streikandrohung“

Unterdessen kritisiert Asklepios eine „martialische Streikandrohung“. Ziel von Verdi sei es, das Krankenhaus zu zwingen, „die Weiterbehandlung von Patienten herunterzufahren und die Aufnahme neuer Patienten nach eigenem Bekunden“ zu verhindern. Er sei entsetzt, sagte Klinik-Geschäftsführer Sebastian von der Haar, wie Verdi „in Zeiten der Pandemie die Behandlung hilfsbedürftiger Menschen unterbinden“ wolle. Dafür hätten „immer mehr Mitarbeiter kein Verständnis“.

Von der Haar sagte weiter: „Sollte es tatsächlich einen unbefristeten Streik geben, riskiert Verdi nicht nur das Wohl der Patienten, sondern insbesondere auch die Arbeitsplatzsicherheit im Reha-Bereich.“

Darüber hinaus betont von der Haar: „Dass Verdi das Drohpotenzial jetzt noch einmal hochfahren will, ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir uns mit unseren Verhandlungspartnern vom Betriebsrat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktuell in intensiven konstruktiven Gesprächen über eine neue Vergütungsstruktur befinden, die unabhängig von Verdi stattfinden.“

„Dreiste Unwahrheiten“

Verdi dagegen teilte Donnerstag mit, dass die Gewerkschaft Asklepios zu Verhandlungen einlädt und fordert: „Eine Lösung für alle ist erforderlich – nur so kann der Standort Seesen gesichert werden!“

Die Verdi-Teamdelegierten reagieren mit einer Stellungnahme auf die aktuelle Pressemitteilung des Asklepioskonzerns, in welcher der Konzerngeschäftsführer von der Haar „dreiste Unwahrheiten“ verbreite. Im Wortlaut heißt es: „Wahrheitswidrig erklärte der Asklepios Geschäftsführer 1.) die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten wollten mit dem Streik „die Behandlung hilfsbedürftiger Menschen unterbinden“; 2.) der Konzern hätte gegenüber dem Betriebsrat auch für den Reha-Bereich eine „Verbesserung gegenüber der bisherigen Vergütungssituation“ angeboten; sowie 3.) dass der angekündigte Streik die Arbeitsplatzsicherheit im Reha-Bereich riskiere.“

Die Verdi-Teamdelegierten erklären dazu: „Es ist genau umgekehrt: Es sind die engagierten und hochqualifizierten Beschäftigten der Schildautalkliniken, die nicht länger zugucken können, wie der Asklepioskonzern die Schildautalkliniken zerstört. Wir Beschäftigte kämpfen mit Herzblut für die Zukunft unserer Klinik, für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Patientenversorgung, welche durch das unverantwortliche Handeln des Konzernmanagements tagtäglich gefährdet wird.“ „Profitmaximierung“ bestimme den Alltag im Asklepioskonzern. oli/kic