80-Jähriger fährt 76-jährige Radfahrerin an und flüchtet

Am Dienstagnachmittag kam es in Einbeck zu einer Unfallflucht. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor. Gegen 16 Uhr fuhr demnach eine 76-jährige Einbeckerin mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg. Beim Überqueren der Straße wurde sie von einem Pkw-Fahrer übersehen und angefahren, so die Polizei. Dadurch kam die ältere Dame zu Fall und verletzte sich an Knie und Hüfte.

Autofahrer haut ab

Der Autofahrer entfernte sich unvermindert von der Unfallstelle, ohne sich um die Frau zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen konnten der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben, sodass der Fahrer jedoch ermittelt werden konnte. Die Polizei leitete gegen den 80-jährigen Mann aus Einbeck ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ein. pol/mh