B241: Vier Personen bei Unfall verletzt

Verletzt wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der B241 zwischen Uslar und Bollensen. Das meldet die Polizei. Demnach kam ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw gegen 18.40 Uhr auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

