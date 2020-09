Fritz Güntzler kandidiert für den Bundestag

Göttingen. Die CDU-Mitglieder des Kreisverbandes stimmten am Dienstag zu 93 Prozent für den 54-Jährigen.

Bei der Aufstellungsversammlung des CDU-Kreisverbandes Göttingen wurde der 54-jährige Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler in Urwahl mit 93 Prozent erneut zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert. Der CDU-Finanzpolitiker sitzt bereits seit 2013 für den Wahlkreis 53 (Göttingen) im Bundestag.

„Es ist mir eine große Ehre bereits zum dritten Mal als Kandidat für den Deutschen Bundestag nominiert zu sein“, so Güntzler. Er sei dankbar für das erneute Vertrauen der CDU-Mitglieder.

Sein Wahlkreis umfasst den Landkreis Göttingen mit Ausnahme von Osterode, Bad Grund, Walkenried und Hattorf. Die Nominierung fand in Urwahl durch die Parteimitglieder im Wahlkreis in Göttingen statt.

Als Gastredner sprach der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer. Er lobte Güntzler als herausragenden Finanzpolitiker in der Bundestagsfraktion und engagierten Kämpfer für die Menschen im Wahlkreis.

Güntzler: „Ich freue mich sehr auf den Wahlkampf in Göttingen und habe als Ziel das Direktmandat im Wahlkreis fest im Blick.“ Er sitzt als ordentliches Mitglied im Finanzausschuss und dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages sowie als stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Er ist Mitglied im Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In der vergangenen Legislaturperiode war er Vertreter seiner Fraktion im Cum-Ex Untersuchungsausschuss. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Göttingen und stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen. Kommunalpolitisch ist er als Kreistagsabgeordneter aktiv tätig.