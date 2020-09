Einbeck. Ihre Videoinstallation „I have a dream“ hat die Jury am stärksten beeindruckt.

Ihre Videoinstallation „I have a dream“ hat die Jury am stärksten beeindruckt: Die Einbecker Künstlerin Julia Lormis hat den diesjährigen Andreas-Kunstpreis gewonnen, der ihr am Mittwoch in Rahmen einer Feier in St. Andreasberg von Nationalparkleiter Andreas Pusch überreicht wurde.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Anna Kramer aus Halle. Insgesamt 50 Kunstwerke werden ab Samstag in der Ausstellung „Natur - Mensch“ gezeigt.

Ein weiterer Bericht folgt.