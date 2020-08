Einbeck. Es ist der fünfte Vorfall in einer Brandserie. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Erneut Feuer in Einbeck: Zwei Scheunen brennen

Am Sonntagabend gegen 22.35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von zwei weiteren Bränden im Bereich Einbeck. Es ist der fünfte Vorfall in einer Brandserie. Erst am Samstag hatte ein leeres Haus gebrannt.

Im Ortsteil Kohnsen brannten nun diverse Strohballen. Das Feuer schlug im Verlauf auf eine angrenzende Scheune über, so dass diese ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch im Ortsteil Rotenkirchen brannte eine Scheune. Eine Ausbreitung des Feuers auf die neben der Scheune befindlichen Silos konnte durch das schnelle Agieren der Feuerwehr verhindert werden, berichtet die Polizei. Gegen 2 Uhr war der Einsatz beendet. An den Löscharbeiten waren Feuerwehren der Stadt Einbeck beteiligt.

Spezielle Ermittlungsgruppe

Der Gesamtschaden der beiden Feuer wird auf etwa 55.000 Euro beziffert. Die Brandorte wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Die Polizei hat mit einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen.