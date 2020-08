89-Jährige wird in ihrer Wohnung überfallen

Eine 89-jährige Göttingerin ist am Mittwochmittag in ihrer Wohnung überfallen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten gegen 11.15 Uhr zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße. Als die 89-Jährige die Tür öffnete, drängten die Männer sie zurück in ihre Wohnung und verschafften sich somit Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck und Papiere in noch unbekannter Höhe.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild. Einer der Männer hatte einen Vollbart und trug eine rote/magentafarbene, der andere eine grüne Jacke. Zeugenhinweise unter Telefon 0551/491-2115 an die Polizei. pol