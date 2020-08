Corona: Zwei Neuinfektionen im Landkreis Goslar

Goslar. 106 Krankheitsverdächtige aus dem Kreis befinden sich in häuslicher Isolation. Die aktuellen Zahlen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Goslar ist seit Donnerstag vergangener Woche um zwei Fälle auf aktuell 278 gestiegen. Bereits am Freitag hatte das Gesundheitsamt eine weitere Infektion gemeldet. Am Montag wurde bei einem Reiserückkehrer aus Ungarn das Virus nachgewiesen. Das teilt die Landkreis-Verwaltung in einer Presseerklärung mit.

248 Personen, die sich mit Corona angesteckt hatten, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet sind an oder mit Covid-19 verstorben. Demnach gibt es aktuell fünf akute Infektionen. 106 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.