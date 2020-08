Großkontrolle im Harz: Polizei hat Motorradfahrer im Blick

Die Polizei hat am Wochenende mal wieder Motorradfahrer im Harz kontrolliert. Das teilt sie in einem Pressebericht mit. Dabei erwischte sie unter anderem zwei Kradfahrer, auf die jetzt ein Strafverfahren zukommt: Sie stehen laut Polizei in Verdacht, ein verbotenes Rennen auf öffentlichen Straßen gefahren zu sein, und einen Fahrer, der mit 172 Kilometern pro Stunde in einer 80er-Zone unterwegs war. Außerdem begleitete die Polizei eine Motorrad-Demonstration bei Torfhaus.

Insbesondere Geschwindigkeitsverstöße und allgemeine technische Begutachtungen hätten im Fokus der Kontrollen gestanden, die die Polizei am Sonntag mit Unterstützung des Landkreises und des Tüv-Nord an bekannten Gefahrenpunkten im Harz durchführte. Einsatzgebiete waren die Bundesstraßen 4, 241, 242 und 498.

171 Fahrer zu schnell unterwegs

Das Ergebnis: 171 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, erwischte die Polizei. 123 davon waren laut Bericht auf Zweirädern unterwegs. Die Polizei wies die Fahrer auf die Gefahren des Motorradfahrens im Harz und die aktuelle Verkehrsunfalllage hin und klärte auch über allgemeine Gefahren im Straßenverkehr auf.

Ein 41-jähriger und ein 23-jähriger Motorradfahrer fielen der Polizei besonders auf. Sie überholten laut den Angaben im Bericht auf der B241 zwischen Auerhahn und Goslar mit hoher Geschwindigkeit ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei – trotz eines Überholverbots. Beide Kradfahrer sollen dann noch an unübersichtlichen Stellen und trotz Gegenverkehrs mindestens drei weitere Autos im Überholverbot überholt haben, bevor sie in Goslar gestoppt und kontrolliert wurden.

Keine Fahrerlaubnis fürs Motorrad

Die Kontrolle ergab, dass der 23-jährige Fahrer gar nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte. Zudem hatte er eine Kamera in Höhe seiner Brust an der Jacke befestigt, so die Polizei weiter. Die Kamera wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt, ebenso der Führerschein des 23-Jährigen und der des 41-Jährigen.

Schließlich begleitete die Polizei am Sonntag eine Motorrad-Demonstration mit rund 80 Teilnehmenden bis Torfhaus, wo es eine Kundgebung und Andacht gab.

