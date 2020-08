Brand in Northeim: Hauseigentümer alarmiert selbst die Feuerwehr

Northeim. In einem Einfamilienhaus in Northeim brannte es am frühen Montagmorgen. 60 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Northeimer Ortschaft Stöckheim kam es am Montag gegen 5 Uhr. Der Hauseigentümer selbst alarmierte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr, da ein Rauchmelder auslöste und er eine starke Rauchentwicklung in einem Zimmer feststellte.

Ursache war laut Polizei ein Schwelbrand der Zwischendecke im Bereich der Küche und des Badezimmers im Obergeschoss. Dieser wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Der Hauseigentümer wurde vorsorglich zwecks Abklärung einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Stöckheim, Northeim, Höckelheim und Hollenstedt. pol