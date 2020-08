Ein neuer Corona-Fall im Landkreis Goslar – Ursache unklar

Goslar. Der neue Fall steht nicht im Zusammenhang mit dem Studenten-Wohnheim in Clausthal-Zellerfeld. Wie die Frau sich ansteckte, ist ein Rätsel.

Nachdem sich die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Goslar seit Anfang August nicht verändert hatte, ist sie am Donnerstag um eine Neuinfektion auf 273 angestiegen.

Dieser neue positiv bestätigte Fall stehe allerdings nicht im Zusammenhang zum Infektionsgeschehen des Clausthaler Studenten-Wohnheimes und der dortigen Kontaktnachverfolgung (wir berichteten), teilte der Landkreis mit. Demnach handele es sich um eine Frau jüngeren Alters, bei der die Infektionsursache nicht bekannt ist, allerdings auch nicht mit einer Reiserückkehr in Verbindung steht.

244 Personen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten, gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle ist unverändert (25). Demnach sind aktuell vier Menschen im Kreisgebiet Goslar am Coronavirus erkrankt. 91 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation, so der Landkreis abschließend.