Unfall: Motorradfahrer rutscht 25 Meter über Fahrbahn

Clausthal-Zellerfeld. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B241 zwischen Zellerfeld und Goslar verletzt worden.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B241 verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Der Kradfahrer aus dem Kreis Wolfenbüttel befuhr demnach gegen 19.30 Uhr die Bundesstraße 241 von Zellerfeld in Richtung Goslar. In einer Linkskurve hinter Erbprinzentanne kam er ins Schleudern, stürtzte mit seinem Motorrad und rutschte etwa 25 Meter über die Fahrbahn.

Leicht verletzt wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.