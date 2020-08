Auf der B 248: Mähdrescher streift haltendes Auto

Die Polizei schätzt einen hohen Sachschaden am Pkw.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag auf der Bundesstraße 248 ereignete.

Laut Polizei befuhr eine 25-jährige Frau gegen 15 Uhr mit einem Mähdrescher die B248 von Imbshausen in Richtung Northeim. Ein 48-jähriger Autofahrer, der ihr entgegenkam, hielt mit seinem Fahrzeug aufgrund der Überbreite des Mähdreschers am rechten Fahrbahnrand an.

15.000 Euro Schaden am Pkw, 150 am Mähdrescher

Beim Vorbeifahren berührte der Mähdrescher seitlich den Pkw und beschädigte diesen über die gesamte linke Fahrzeugseite. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro, der Schaden am Mähdrescher wird auf etwa 150 Euro beziffert, teilt die Polizei abschließend mit.