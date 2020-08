Mutmaßlicher Tankstellenräuber von Duderstadt, Adelebsen gefasst

Knapp vier Wochen nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Duderstadt und rund zwei Wochen nach einer weiteren Tat in Adelebsen hat die Polizei Göttingen jetzt einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Das berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen gehen demnach aufgrund der bislang geführten Ermittlungen davon aus, dass ein 21 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Northeim für beide Überfälle verantwortlich ist. Die Fahnder waren ihm bereits seit geraumer Zeit auf der Spur. In Duderstadt klickten am vergangenen Freitagnachmittag schließlich die Handschellen.

21-Jähriger räumt Taten ein

In seiner ersten Vernehmung räumte der 21-Jährige gegenüber der Polizei beide Taten ein. Er wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Tankstellenräuber wegen räuberischer Erpressung in zwei Fällen. Der Festgenommene wurde anschließend in die JVA Rosdorf transportiert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei abschließend. jk