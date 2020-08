Durchsagen und Auto umgesetzt – Parkchaos an Clausthaler Teichen

Clausthal-Zellerfeld. Das Polizeikommissariat Oberharz berichtet von Verkehrsproblemen an den Clausthaler Badeteichen am Wochenende.

Abschlepper und Durchsagen

Durch Lautsprecherdurchsagen konnten die Beamten teilweise ein Umparken erreichen. Ein Auto, das einen Rettungsweg komplett zugeparkt hatte, musste am Sonntagmittag von einem Abschleppdienst nach Clausthal umgesetzt werden.

Bei den Überprüfungen der Teiche mussten die Polizisten auch immer wieder feststellen, dass einzelne Personen offene Feuer angelegt hatten – bei der derzeitigen Trockenheit völlig unvernünftig. mh/pol