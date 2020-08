Testergebnisse aus Clausthal: 5 weitere Personen Corona-positiv

Clausthal-Zellerfeld. In einem Studentenwohnheim im Harz gab es am Donnerstag einen Ausbruch des Coronavirus. Jetzt liegen die Ergebnisse weiterer Abstriche vor.

Die Testergebnisse liegen vor: Für fünf weitere Personen gab es ein positives Ergebnis, nachdem in einem Studentenwohnheim in Clausthal am Donnerstag bereits fünf Personen positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Dies gab der Landkreis Goslar am späten Samstagnachmittag bekannt, wie die Goslarsche Zeitung berichtet.

Die Abstriche waren am Freitag bei insgesamt 63 Personen – Studenten und Kontaktpersonen – vorgenommen worden. Die Proben von zwei Bewohnern des Studentenheims und von drei Kontaktpersonen seien positiv, teilt Thorsten Kuszynski vom Landkreis Goslar mit. Untersucht worden waren die Proben vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA).

Die Studenten befinden sich weiterhin in Quarantäne, dasselbe gilt für die Kontaktpersonen. Ein Wiederholungstest sei nach Ablauf einer vorgegebenen Frist vorgesehen, so der Landkreis-Sprecher. Durch die fünf neuen Coronafälle am Samstag erhöhen sich die Infektionszahlen im Landkreis Goslar auf nun 272 Fälle am 1. August. 237 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten, gelten als genesen.