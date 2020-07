Autofahrer bedrängt Rettungswagen

Ein unbekannter Autofahrer hat einen Rettungswagen verfolgt und beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei.

Demnach meldete sich am Samstag, 18. Juli, gegen 11 Uhr die Besatzung eines Rettungswagens, der mit einem Patienten an Board auf der Bundesstraße 241 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar unterwegs war. Ein Verkehrsteilnehmer verfolgte seit geraumer Zeit den Rettungswagen und bedrängte ihn teilweise. Ungefähr auf Höhe der sogenannten Glockenbergkurve sei es durch die Fahrweise des Verfolgers zu einem Beinahe-Unfall mit einem bislang unbekannten, entgegenkommenden Pkw gekommen.

Zeugen des Vorfalls – insbesondere der entgegenkommende Fahrer, der fast in einen Verkehrsunfall verwickelt worden wäre – werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter Telefon 05323/941100 in Verbindung zu setzen.