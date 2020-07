Darth Vader mahnt: Die Macht ist mit den Corona-Masken

Die Verantwortlichen der Universitätsmedizin Göttingen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um Mitarbeiter, Besucher, Patienten und deren Begleitpersonen trotz der sinkenden Infektionszahlen an die Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen zu erinnern – und sich dafür prominente Hilfe geholt.

So setzt neuerdings Darth Vader seine „Macht“ für eine gute Sache an der UMG ein: Der Corona-Krisenstab der UMG wollte eine hausinterne Kampagne, die möglichst kreativ, freundlich und dennoch nachhaltig auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an der UMG aufmerksam macht und daran erinnert. Darüber informieren sie in einer Mitteilung.

Besondere Idee umgesetzt

Die Idee für die Umsetzung, das Mund-Nasen-Schutz-Thema mit dem Star Wars-Motiv und Darth Vader zu transportieren, hatte demnach Eva Meyer-Besting aus der Öffentlichkeitsarbeit des Herzzentrums der UMG. Tenor: „Wir sollten alles ‚in unser Macht‘ Stehende tun, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen.“ Dazu wurden Darth Vader und eine kleine Besatzung Stormtrooper für einen Filmdreh nach Göttingen an die UMG geholt. Der Videoclip ist ein Teil der Kommunikationsmaßnahmen.

Kaffeepause für Darth Vader und die Stormtrooper in der ersten MNS-Episode. Foto: UMG

Weitere fünf Plakatmotive aus dem Star Wars Universum begleiten ihn. Außerdem werden die UMG-Beschäftigten im Intranet, über die Social-Media-Kanäle und über Bodenbeklebung mit den Star-Wars-Motiven auf die Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz aufmerksam gemacht.

Videoclip gedreht

Den Clip gedreht hat das Medimeisterschaften-Team Göttingen, das Darth Vader-Team und die Kostüme kamen von der United Force Squad – Star Wars Costume Community. Beide haben die Aktion zum Schutz vor dem Coronavirus ehrenamtlich und kostenfrei unterstützt.

Eva Meyer-Besting verwandelt Mülleimer in R2-D2. Foto: UMG

Inzwischen hat der MNS-Star Wars-Clip über Facebook etwa 122.000 Kontakte erreicht, fast 120 nahezu ausnahmslos begeisterte Kommentare erhalten und auch Diskussionen ausgelöst. Auf Youtube wurde der Clip bislang von rund 6.600 Menschen gesehen (Stand 15. Juli).

Weitere Informationen zu der neuen Kampagne gibt es im Internet auf der Seite der UMG unter www.umg.eu/corona/maske-auf/.