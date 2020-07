Geheimnis gelüftet: Sarah Connor kommt 2021 nach Goslar

Das Geheimnis ist gelüftet: Wie die Eventagentur „Studio D4“ bekannt gab, tritt Sarah Connor im Rahmen der Kaiserpfalz-Open-Air-Konzerte am 25. Juni 2021 in Goslar auf.

Damit ist sie neben Roland Kaiser und Santiano der dritte Hochkaräter, der kommendes Jahr live vor der Pfalz spielen wird. Das Konzert am Freitag, 25. Juni, beginnt um 20 Uhr.

Der Vorverkauf im Internet über eventim.de ist bereits gestartet. Tickets sind ab kommenden Freitag ab 9.30 Uhr außerdem an allen an Eventim angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie in der Geschäftsstelle der Goslarschen Zeitung in Goslar als auch in der Tourist Info Goslar erhältlich.