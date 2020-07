Unfall im Harz: Motorradfahrerin verletzt sich schwer

Wie die Polizei mitteilt, ist eine eine Kradfahrerin aus Oberhausen bei einem Motorradunfall am Samstag im Oberharz schwer verletzt worden.

Die 24-Jährige war am Nachmittag auf der L519 aus Oderhaus kommend in Richtung St. Andreasberg unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und in den Straßengraben stürzte. Dabei verletzte sich die Frau schwer.

An dem Motorrad und dem Leitpfosten entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 2.500 Euro, so die Polizei abschließend. pol/mh