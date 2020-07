Transporter-Fahrer an Autobahnraststätte festgenommen

Am Sonntag gegen 16.40 Uhr wurde die Autobahnpolizei informiert, dass sich möglicherweise ein gestohlener Mercedes Vito im Bereich Nordhausen auf der A 38 befindet. Neben Einsatzkräften der Polizei Nordhausen waren auch Fahnder der Autobahnpolizeistation Nord auf der Suche nach dem Fahrzeug.

Verdächtiger macht keine Angaben und bleibt im Gewahrsam

Die Autobahnpolizisten stellten kurz nach der Alarmierung das vermeintlich gestohlene Fahrzeug auf dem Parkplatz Kesselberg in Fahrtrichtung Leipzig fest. In der Nähe des Mercedes wurde auch ein 34-jähriger Mann festgestellt und als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde zusammen mit dem in den Niederlanden als gestohlen gemeldeten Mercedes sichergestellt, so die Polizei.

Der Mann machte gegenüber den Polizisten keine Angaben, befindet sich aber nach wie vor im Polizeigewahrsam. Die weiteren E rmittlungen zum Diebstahl des Fahrzeuges führt die Kripo Nordhausen.