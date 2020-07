Stand Sonntag: 72 Personen an Corona erkrankt

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 72 Personen am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.315; davon sind 508 in der Stadt Göttingen gemeldet, 807 im weiteren Kreisgebiet.

1.163 Personen sind wieder von der Infektion genesen. 80 Personen sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben. Der Wert der Neuinfektionen liegt für den Landkreis Göttingen aktuell bei 6,71. Das meldet die Kreisverwaltung am Sonntag.

Fallzahlen im Altkreis Osterode:

Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte/0 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 83/1, Stadt Bad Sachsa 78/2, Samtgemeinde Hattorf 44/0, Stadt Herzberg 207/0, Stadt Osterode 96/0, Gemeinde Walkenried 4/0.

