Kreis Göttingen: 286 Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet

268 Personen sind in Stadt und Landkreis Göttingen mit dem Corona-Virus infiziert, damit 21 mehr als am Vortag. Das meldet die Göttinger Stadtverwaltung am Dienstag, 23. Juni.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.258 (+22); davon sind 496 in der Stadt Göttingen gemeldet, 762 im weiteren Kreisgebiet. 911 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 79 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage liegt für Stadt und Landkreis Göttingen bei 54,32.

Die Zahlen in den Kommunen

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt B ad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 3)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (38 / 2)

Gemeinde Friedland (22 / 20)

Samtgemeinde Gieboldehausen (36 / 7)

Gemeinde Gleichen (16 / 8)

Stadt Göttingen (496 / 195)

Stadt Hann. Münden (18 / 1)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (206 / 8)

Stadt Osterode am Harz (99 / 10)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (34 / 1)

Gemeinde Staufenberg (6 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)