In Nordhausen wurde am Montagmittag bei Bauarbeiten nahe dem Theater abermals ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Mit einem Zelt wird die Bombe vor Hitze geschützt.

Nordhausen. Erneut wurde bei den Bauarbeiten am Theater Nordhausen ein Blindgänger gefunden. Im Umkreis von 500 Metern wird die Stadt bis 18 Uhr evakuiert.

Neuer Blindgänger: Wieder Fliegerbombe in Nordhausen gefunden

Erneut wurde ein Bombenblindgänger im Zuge der Bauarbeiten am Theater in Nordhausen gefunden. Darüber informiert die Stadtverwaltung am Montag, 22. Juni.

Es handelt sich bei dem Blindgänger um eine amerikanische Fliegerbombe (227 kg) mit einem mechanischen Zünder. Die Entschärfung findet noch am Montag statt. Dafür wurde vom zuständigen Sprengmeister ein Evakuierungsbereich im Umkreis von 500 Meter um das Theater Nordhausen festgelegt Darüber welche, Bereiche und Straßenzüge genau betroffen sind, informiert die Stadt Nordhausen unter anderem auf ihrer Homepage.

In Evakuierungszentren herrscht Maskenpflicht

Der Sperrkreis ist bis 18 Uhr zu verlassen. Danach soll die Entschärfung erfolgen. Ach Geschäfte, Büros, Praxen, etc. seien bis spätestens 17 Uhr zu schließen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Für die Evakuierung wurden sogenannte „Evakuierungszentren“ eingerichtet. Diese stehen seit 16 Uhr bereit. In den Evakuierungszentren besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, da der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.

Das Betreten des Fundgebietes ist bis auf weiteres untersagt.