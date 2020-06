Bei Bauarbeiten am Theater wurde am Mittwoch, 10. Juni, in Nordhausen eine Fliegerbombe gefunden.

Nordhausen. Erneuter Blindgängerfund in Nordhausen: Die Evakuierung des Stadtzentrums steht bevor. In Evakuierungszentren muss Mundschutz getragen werden.

Bombe am Theater in Nordhausen gefunden

In Nordhausen steht eine neuerliche Bombenentschärfung mitten im Stadtzentrum bevor. Darüber berichtet die Thüringer Allgemeine.

Wie Rathaussprecher Lutz Fischer bestätigt, wurde die im Zweiten Weltkrieg abgeworfene Bombe hinter dem Theater gefunden. Dort finden derzeit im Zuge des geplanten Theaterumbaus archäologische Grabungen statt. Wie die Stadtverwaltung Nordhausen in einer Pressemitteilung informiert, handelt es sich bei dem Fund um eine amerikanische Fliegerbombe (226 kg) mit einem mechanischen Zünder. Die Entschärfung soll noch heute stattfinden. Dafür wird ein Evakuierungsbereich auf 500 Meter um das Theater Nordhausen festgelegt, dieser Sperrkreis ist laut Mitteilung der Stadt Nordhausen bis 17 Uhr zu verlassen. Anschließend soll die Fliegerbombe entschärft werden.

In Evakuierungszentren besteht Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes

Die Stadt Nordhausen hat für die Evakuierung mehrere Evakuierungszentren eingerichtet, in der Staatlichen Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“, Nordhausen-Ost, Ostrower Str. 13, 99734 Nordhausen, der Staatlichen Grundschule Niedersalza, Hüpedenweg 48, 99734 Nordhausen, sowie in der Staatlichen Regelschule „Gotthold Ephraim Lessing“, Am Salzagraben 4 99734 Nordhausen. Ab 15 Uhr werde ein Pendelverkehr in die Evakuierungszentren eingerichtet.

In den Evakuierungszentren besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, da der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Straßenbahnen und die Stadtbusse sind kostenfrei nutzbar. Alle weiteren Informationen werden sukzessive auf der Homepage www.nordhausen.de eingestellt. Das Betreten des Fundgebietes ist untersagt.

Für die Leitung und Koordination der Evakuierungsmaßnahmen hat die Stadt Nordhausen ein Lagezentrum im Ratssaal/Bürgerhaus eingerichtet.

Frühere Funde im Rahmen des Theaterumbaus

Bereits am 6. November vergangenen Jahres mussten die Munitionsexperten der Firma Tauber Delaborierung anrücken, um einen 227 Kilogramm schweren Blindgänge r unschädlich zu machen. Damals wurde schon wenige Stunden nach dem Bombenfund das Gebiet in einem Radius von etwa einem Kilometer um das Theater evakuiert, weil Gefahr in Verzug bestand: Die Bombe hatte einen Langzeitzünder, der mit Säure funktioniert.

Rund 15.000 Menschen mussten im Umkreis ihr Zuhause verlassen und konnten erst in der Nacht gegen 2.30 Uhr zurück: Die Entschärfung hatte sich erheblich verzögert, weil sich einige geweigert hatten, ihre Wohnungen zu verlassen oder als Schaulustige in der Evakuierungszone unterwegs waren.

Im Februar drohte eine erneute Bombenentschärfung am Theater: Damals hatten Bauleute eine „verdächtige Anomalie“ gefunden, die sich bei näherer Untersuchung jedoch als harmlos herausstellte.