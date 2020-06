Göttingen: Weniger Menschen aktuell infiziert, Gesamtzahl steigt

215 Personen sind in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt. Das sind elf Personen weniger als am Vortag. Das meldet die Göttinger Stadtverwaltung mit Stand vom Dienstag, 9. Juni, um 17.36 Uhr.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt demnach auf 1.029, drei mehr als am Vortag. Davon sind 316 in der Stadt Göttingen gemeldet, 713 im weiteren Kreisgebiet. 737 (+14) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 77 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Die ermittelte Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen liegt bei 35,40 (Vortag: 42,72). „Das ist ein positives Zeichen“, unterstreicht Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse und Dezernentin der Stadt Göttingen. „Noch sind wir nicht über den Berg. Die Tendenz kann aber ein Hinweis sein, dass unsere beschlossenen Maßnahmen wirken.“

Die Fallzahlen in den Kommunen

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

•Flecken Adelebsen (6 / 2)

•Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

•Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 4)

•Stadt Bad Sachsa (76 / 3)

•Flecken Bovenden (10 / 4)

•Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

•Stadt Duderstadt (35 / 10)

•Gemeinde Friedland (2 / 0)

•Samtgemeinde Gieboldehausen (25 / 7)

•Gemeinde Gleichen (7 / 1)

•Stadt Göttingen (316 / 137)

•Stadt Hann. Münden (17 / 1)

•Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 3)

•Stadt Herzberg am Harz (207 / 9)

•Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

•Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 2)

•Gemeinde Rosdorf (33 / 17)•

Gemeinde Staufenberg (6 / 2)

•Gemeinde Walkenried (4 / 0)