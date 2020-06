A7 wird von Mittwoch auf Donnerstag voll gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A7 sind Nacharbeiten an der Überführung Höhe Harzhorn notwendig. Deswegen bedarf es einer Vollsperrung der Autobahn auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen von Mittwoch, 3. Juni, 21 Uhr bis Donnerstagfrüh, 1 Uhr. Darüber informieren die Verantwortlichen der Via Niedersachsen.

Während der Sperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover an der Anschlussstelle Echte abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U15 via B248n und B64 zur Anschlussstelle Seesen geführt. In Fahrtrichtung Kassel wird an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U62a via B64 und B445 zur Anschlussstelle Echte geführt.

Die Park- und WC-Anlage Schwalenberg steht während der Sperrung nicht zur Verfügung. Via Niedersachsen bittet Verkehrsteilnehmer zur Stauvermeidung darum, der beschilderten Umleitung zu folgen und nicht etwaigen, anderslautenden Anweisungen von Navigationssystemen.