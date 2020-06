Auffahrunfall bei Katlenburg – 14.000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich am Abend.

Katlenburg. Am Pfingstmontag kam es auf der K414 zu einem Unfall. Ein Anhänger mit E-Bikes wurde gegen einen Kofferraum, in dem sich ein Hund befand, gedrückt.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Pfingstmontag gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße 414 in Fahrtrichtung Katlenburg ereignete. Das meldet die Polizeiinspektion Northeim.

Demnach befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto die K414 von Suterode in Richtung Katlenburg. Dabei übersah er den verkehrsbedingt haltenden Pkw samt Anhänger eines 52-Jährigen und fuhr auf. Durch die Kollision wurde der Anhänger, in dem zwei Elektrofahrräder geladen waren, gegen das Zugfahrzeug gedrückt. Im Kofferraum dieses Wagens befand sich ein Hund, der jedoch durch den Aufprall nicht verletzt wurde.