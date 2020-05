Corona-Fälle gehen zurück: 73 Erkrankte gemeldet

Ein Labortechniker extrahiert einen Teil eines sich in der Entwicklung befindlichen, möglichen Covid-19-Impfstoffs während eines Tests im Chula Vaccine Research Center, das von der Chulalongkorn-Universität in Thailand betrieben wird.

73 Personen sind aktuell in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt, 20 weniger als am Vortag. Das meldet die Landkreisverwaltung mit Stand vom Dienstag, 26. Mai, um 16 Uhr.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen beträgt demnach unverändert 845; davon sind 175 in der Stadt Göttingen gemeldet, 670 im weiteren Kreisgebiet. 698 (+17) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Gestorben sind 74 (+3) Menschen in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19.

Die Fallzahlen nach Kommunen

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 6)

Stadt Bad Sachsa (76 / 4)

Flecken Bovenden (7 / 2)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (25 / 1)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (20 / 4)

Gemeinde Gleichen (6 / 0)

Stadt Göttingen (175 / 15)

Stadt Hann. Münden (16 / 0)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 5)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 10)

Stadt Osterode am Harz (97 / 13)

Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0)

Gemeinde Rosdorf (14 / 6)

Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)